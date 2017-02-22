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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 10:09

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В Мангистау за проданную после 21:00 бутылку водки предприниматель заплатит штраф в размере 40 МРП

Жанаозенский суд вынес приговор в отношении хозяйки продуктового магазина в поселке Тенге. Следствие установило, что в 22:35 женщина продала гражданину А. алкогольную продукцию - одну бутылку водки. Приговор суда — штраф в размере 40 месячных расчетных показателей.

Иллюстративное фото
Постановлением Специализированного административного суда Жанаозена предпринимательница признана виновной по части 3 статьи 200 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан «Розничная реализация алкогольной продукции (за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, с 23:00 до 08:00 следующего дня) с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21:00 до 12:00 следующего дня».

- На гражданку возложено административное взыскание - штраф в размере 90 760 тенге с приостановлением лицензии на соответствующий вид деятельности сроком на один месяц, - сообщили в пресс-службе Специализированного административного суда Жанаозена.

Постановление не вступило в законную силу.

Фото bloknot-stavropol.ru


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