В Мангистау за проданную после 21:00 бутылку водки предприниматель заплатит штраф в размере 40 МРП

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Постановлением Специализированного административного суда Жанаозена предпринимательница признана виновной по части 3 статьи 200 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан «Розничная реализация алкогольной продукции (за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, с 23:00 до 08:00 следующего дня) с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21:00 до 12:00 следующего дня».



- На гражданку возложено административное взыскание - штраф в размере 90 760 тенге с приостановлением лицензии на соответствующий вид деятельности сроком на один месяц, - сообщили в пресс-службе Специализированного административного суда Жанаозена.



Постановление не вступило в законную силу.



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