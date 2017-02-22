В Бейнеу обокравшего дом бывшей супруги мужчину осудили на пять лет

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Гражданина К. осудили по пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК, то есть за тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилое помещение.
- В суде установили, что подсудимый К. незаконно проник в дом бывшей супруги и похитил ценные украшения и электронные устройства. Таким образом, он нанёс имущественный ущерб на общую сумму 7 594 880 тенге. По словам мужчины, на преступление его толкнула «злость к бывшей жене». Все деньги и драгоценности он вернул, чистосердечно раскаялся в содеянном и попросил применить к нему закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Бейнеуского районного суда.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии с законом об амнистии, срок заключения сократили на четверть от общего, то есть на 1 год и 3 месяца. Окончательное наказание — лишение свободы сроком на 3 года 9 месяцев. Согласно статье 63 Уголовного кодекса РК назначенное наказание считается условным, назначен пробационный контроль.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Статья 63 Уголовного кодекса РК:
- В суде установили, что подсудимый К. незаконно проник в дом бывшей супруги и похитил ценные украшения и электронные устройства. Таким образом, он нанёс имущественный ущерб на общую сумму 7 594 880 тенге. По словам мужчины, на преступление его толкнула «злость к бывшей жене». Все деньги и драгоценности он вернул, чистосердечно раскаялся в содеянном и попросил применить к нему закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Бейнеуского районного суда.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии с законом об амнистии, срок заключения сократили на четверть от общего, то есть на 1 год и 3 месяца. Окончательное наказание — лишение свободы сроком на 3 года 9 месяцев. Согласно статье 63 Уголовного кодекса РК назначенное наказание считается условным, назначен пробационный контроль.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Статья 63 Уголовного кодекса РК: