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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:44

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В Бейнеу обокравшего дом бывшей супруги мужчину осудили на пять лет

В Бейнеуском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении подсудимого К., который похитил из дома бывшей супруги украшения и электронные устройства. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но в связи с законом об амнистии срок сократили. Об этом сообщила пресс-служба Бейнеуского районного суда.

Фото из социальных сетей
Гражданина К. осудили по пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК, то есть за тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилое помещение.

- В суде установили, что подсудимый К. незаконно проник в дом бывшей супруги и похитил ценные украшения и электронные устройства. Таким образом, он нанёс имущественный ущерб на общую сумму 7 594 880 тенге. По словам мужчины, на преступление его толкнула «злость к бывшей жене». Все деньги и драгоценности он вернул, чистосердечно раскаялся в содеянном и попросил применить к нему закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Бейнеуского районного суда.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии с законом об амнистии, срок заключения сократили на четверть от общего, то есть на 1 год и 3 месяца. Окончательное наказание — лишение свободы сроком на 3 года 9 месяцев. Согласно статье 63 Уголовного кодекса РК назначенное наказание считается условным, назначен пробационный контроль.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Статья 63 Уголовного кодекса РК:

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