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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 1112

Родителям школьников и студентов Актау разъясняют запрет на ношение смартфонов в учебные заведения

«Если у учащегося при обыске обнаружен телефон стоимостью свыше 100 тысяч тенге — он будет изыматься» - так звучит тема собрания, куда пригласили родителей студентов Актауского энергетического колледжа. Люди интересуются: насколько правомерны действия преподавателей? В учебном заведении сообщили, что об обыске и изъятии мобильных устройств речь не идет. На собрании родителям расскажут о новых правилах, которые запрещают приносить смартфон на занятия, пояснила Шолпан Караубаева, заместитель директора по учебной работе энергетического колледжа города Актау.

Иллюстративное фото
Смартфоны с выходом в интернет запрещены в большинстве школ Мангистау, говорит Шолпан Караубаева.

- Вчера на имя директора колледжа пришло уведомление из Мангистауского областного управления образования, где сообщалось, что пользоваться смартфонами в колледже и учителям, и студентам запрещено. Мы объясним родителям новые правила. Ни о каком обыске речи идти не может. Отбирать мобильные устройства у студентов также никто не будет, максимум, мы будем требовать отключать смартфоны на время нахождения в колледже. Для связи дети могут использовать обычные кнопочные телефоны, - рассказала Шолпан Караубаева.

Мобильные телефоны с выходом в интернет запрещены с прошлого года во многих государственных учреждениях региона. Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например, посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.

Запрет на ношение дорогостоящих мобильных телефонов с выходом в интернет в учебных заведениях сотрудники управления образования объясняют профилактикой краж среди подростков. Кроме того смартфоны, по словам педагогов, отвлекают детей от учебного процесса.

Фото klepa.ru


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Комментарии ( 9 )

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kleo (Посетители) Сегодня, 18:11
а у нас в школе изымают и еще говорят в следующий раз в прокуратуре будете забирать . зато учителя некоторые весь урок сидят в телефонеbeat
 
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  • trump
 Tindaliya (Посетители) Сегодня, 17:46
А нам запретили даже часы с gps носить ((( Этого вообще запрета не понимаю ... Там ни калькулятора , ни "развлекаловок" никаких . Только gps , датчик снятия с руки и возможность sos звонков . Всё . Ничем не мешают, не отвлекают . Но увы - сказали снять .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Bamb00k
  • Tindaliya
 trump (Посетители) Сегодня, 16:04
Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например, посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.

Ну какая может быть конфиденциальная информация в школах? Теорема Пифагора? Ведь не в разведшколах же учится детвора. smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • cas177cas
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:53
cas177cas,
Все верно! Это если с точки здравого смысла и логики - запрет, значит для всех!
Но, правильно здесь заметили, что наши чинуши живут в двух реалиях. Если поставить глушилки то не только школьники без связи останутся, но и все в школе, в т.ч. учителя и администрация. Как они это могут допустить, бить себе по рукам?! Им нужно именно учеников загнобить, чтобы интернет не пополнялся роликами о неблаговидных делах внутри школы - вот их цель! Впрочем, запрет на смартфоны в госучреждениях ввели в первую очередь для чинуш, типа тайны всякие...)))
Но жизнь показала, что ни один чинуша смартфон не сдает, а трясут посетителей, как на КПП зоновском...)))
 
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  • trump
 Кум (Посетители) Сегодня, 15:46
Как насчёт планшетов и ноутбуков? Для школьника это теперь необходимость. Неужели тоже нельзя?

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:44
Мен смартфонымды 99 990 теңгеге сатып алдым. Біліп сатып алған екенмін ... dada
 
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  • Кум
 trump (Посетители) Сегодня, 15:35
Родителям школьников и студентов Актау разъясняют запрет на ношение смартфонов в учебные заведение

Носить вы вряд-ли запретите. Можно запретить использование.
 
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  • trump
  • Кум
  • Космос
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 15:22
Глушилки поставьте внутри школы.Дешево и сердито.Ни в нэт выйти невозможно будет, ни смс отправить. Надо позвонить- за порог школы выйди и обзвонись хоть сколько угодно!!!Проблему делаете тоже...
 
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  • Юрий Спассков
  • Кум
  • Космос
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 15:09
Запрет на ношение дорогостоящих мобильных телефонов с выходом в интернет в учебных заведениях сотрудники управления образования объясняют профилактикой краж среди подростков.
Когда нет других способов бороться с кражей. Это как не хочешь быть обворованным будь бедным, не покупай телефон или еще что.. По телику трубим о будущем, инновациях и модернизациях..а тут телефоны запрещаем. Честное слово Казахстан живет в двух реалиях.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
 

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