Родителям школьников и студентов Актау разъясняют запрет на ношение смартфонов в учебные заведения

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Смартфоны с выходом в интернет запрещены в большинстве школ Мангистау, говорит Шолпан Караубаева.



- Вчера на имя директора колледжа пришло уведомление из Мангистауского областного управления образования, где сообщалось, что пользоваться смартфонами в колледже и учителям, и студентам запрещено. Мы объясним родителям новые правила. Ни о каком обыске речи идти не может. Отбирать мобильные устройства у студентов также никто не будет, максимум, мы будем требовать отключать смартфоны на время нахождения в колледже. Для связи дети могут использовать обычные кнопочные телефоны, - рассказала Шолпан Караубаева.



Мобильные телефоны с выходом в интернет запрещены с прошлого года во многих государственных учреждениях региона. Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например, посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.



Запрет на ношение дорогостоящих мобильных телефонов с выходом в интернет в учебных заведениях сотрудники управления образования объясняют профилактикой краж среди подростков. Кроме того смартфоны, по словам педагогов, отвлекают детей от учебного процесса.



Фото klepa.ru