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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 444

В банках Актау курс доллара США снизился до 315 тенге

Цена за один доллар США в банках и обменных пунктах Актау сегодня, 22 февраля, опустилась до 315 тенге.

Фото из архива Lada.kz
По итогам дневной сессии KASE (Казахстанской фондовой биржи) средневзвешенная цена за доллар составила 313,45 тенге. Вчера, 21 февраля, стоимость одного доллара составляла 317,69 тенге.

В мангистауских филиалах АО «Народный банк», АО «Центркредит банк», АО «Евразийский банк» североамериканскую валюту продают по 315 тенге за доллар. Продажа доллара в «Казкоммерцбанке» осуществляется по цене 316,25 тенге.

Полную таблицу стоимости валюты в банках Актау можно посмотреть на нашем сайте. Внимание! Курсы валют могут меняться в банках несколько раз в сутки. Данная информация предоставлена для ознакомления, просьба уточнять курсы валют в банках.


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Комментарии ( 2 )

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GrimsLock (Посетители) Сегодня, 18:21
Цитата: Ingul
Ждем обвала цен на потребительские товары.

А это будет вряд ли)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Краснов
  • leo529
  • adbaki
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:06
Тоже,новость...все и позабыли когда жили при 180...и российский рубль 2,5...А тут на 3-4 тенге падает- новость номер один на всех телеканалах...лапшу нам вешают вечно...315 тенге...совсем дешевка- особенно у кого ипотека в баксах
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • cas177cas
  • Швейк
  • leo529
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:54
Ждем обвала цен на потребительские товары. uhmylka
 
 

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