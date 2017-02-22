В банках Актау курс доллара США снизился до 315 тенге

Фото из архива Lada.kz
По итогам дневной сессии KASE (Казахстанской фондовой биржи) средневзвешенная цена за доллар составила 313,45 тенге. Вчера, 21 февраля, стоимость одного доллара составляла 317,69 тенге.
В мангистауских филиалах АО «Народный банк», АО «Центркредит банк», АО «Евразийский банк» североамериканскую валюту продают по 315 тенге за доллар. Продажа доллара в «Казкоммерцбанке» осуществляется по цене 316,25 тенге.
Полную таблицу стоимости валюты в банках Актау можно посмотреть на нашем сайте. Внимание! Курсы валют могут меняться в банках несколько раз в сутки. Данная информация предоставлена для ознакомления, просьба уточнять курсы валют в банках.
В мангистауских филиалах АО «Народный банк», АО «Центркредит банк», АО «Евразийский банк» североамериканскую валюту продают по 315 тенге за доллар. Продажа доллара в «Казкоммерцбанке» осуществляется по цене 316,25 тенге.
Полную таблицу стоимости валюты в банках Актау можно посмотреть на нашем сайте. Внимание! Курсы валют могут меняться в банках несколько раз в сутки. Данная информация предоставлена для ознакомления, просьба уточнять курсы валют в банках.