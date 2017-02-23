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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 06:42

Просмотров: 544

Озеленители Актау: В 1 микрорайоне ветки с деревьев срезают для омоложения

Ветки с деревьев вдоль дороги между 1 и 3 микрорайонами Актау срезают, чтобы омолодить растения, сообщили специалисты по озеленению ТОО «Кала жолдары». Некоторые стволы придется срубить, так как они заражены жуками-короедами. Активисты НПУ «Эко Мангистау» собираются написать на сотрудников «Кала жолдары» заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы проверить законность проводимых работ.

Фото Рашида Исмагилова
Омоложение деревьев, растущих вдоль автодороги между 1 и 3 микрорайонами Актау, озеленители проводят по указанию властей.

- У нас есть постановление областного акимата, согласно которому мы должны произвести омоложение деревьев. Этим насаждениям уже много лет, их ветки свисали на проезжую часть и затрудняли движение автобусов. Многие деревья поедают жуки-короеды. Эти насаждения необходимо срубить, чтобы не допустить распространение вредоносных насекомых. Мы думаем, что уже через год на деревьях появятся новые ветки, аллея станет красивой и аккуратной, - говорят в компании «Кала жолдары».

Методика омоложения деревьев путем срезания веток уже применялась в Актау на аллее Победы в 2005 году, рассказывают озеленители. И уверяют: старым деревьям это пошло на пользу. Зеленые насаждения уже через год «обзавелись» новыми ветками и зацвели.

Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау», приехавший на место вырубки деревьев, попросил сотрудников компании показать документы на данный вид работ.

- Статья 13 пункты 1 и 7 Экологического кодекса дает право физическим лицам получать информацию о планируемой рубке, обрезке, сносе зеленых насаждений. В данном случае наши права были нарушены. Сотрудники компании не захотели показывать документы. Мы намерены написать заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы там провели расследование и установили законность данной деятельности, - сказал Кирилл Осин.

Эколог согласен, что многие деревья на аллее, действительно, являются нежизнеспособными, потому что заражены короедами.

- Об эффективности запланированного метода омоложения можно будет судить несколько позже. Время года и температура воздуха для произведения подобных работ выбрана оптимальная, поскольку сейчас все жизненные процессы у деревьев замедлены, - говорит Кирилл Осин.

Напомним, о вырубке деревьев вдоль дороги между 1 и 3 микрорайонами Актау написал пользователь сайта lada.kz в рубрике «Народные новости».

Фото и видео Рашида Исмагилова





Поделись с другими:

«Кала жолдары»: «В первом микрорайоне Актау проводится процедура омолаживания деревьев»


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Комментарии ( 14 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:55
Бүгін ауруханалар қалашығы бойында да кесіп жатыр. Талдардың көбісі қалмады...
 
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  • Normal
 Крадун (Посетители) Сегодня, 10:05
Мы думаем, что уже через год на деревьях появятся новые ветки

Они думают!! lol Знать надо!Думают лошади!!

Они наверно и садовым варом после обрезки обрабатывают? lol
 
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  • Краснов
  • Кум
  • ann5366
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:57
Если деревья не больные то все кроны отрастут. Не переживайте! НО!!!! Вопрос когда с короедами бороться будете????? Почти весь городской карагач уже много лет страдает и погибает,а никакой ЭФФЕКТИВНОЙ работы не проводится!!!
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 09:54
Кирюха, тогла и полив, и удобрение почвы проконтролируй. Ведь губят же живность, супостаты..
 
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 ann5366 (Посетители) Сегодня, 09:38
Пипл!
"В следующем году вы эти деревья не узнаете, потому что отрастут новые ветки и будет еще больше зелени."
Правильно!Конечно не узнаем,ибо просто нечего будет узнавать.Этих деревьев просто не будет.С нашим поливом (один раз в 3 месяца),да с новыми целями-вернуть городу статус пустыни..Скоро даже пенечков от деревьев не останется.На город смотреть страшно.А "Кала жолдары" насекомыми прикрывается.Вот и следили бы,чтобы их не было,проводили всякие работы соответствующие-опрыскивания и прочее.Но ведь проще-спилить,срубить и дело с концом.
 
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 09:24
В 1 мкр. сплошь пни
 
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 пипл (Посетители) Сегодня, 09:17
Все кто с негативом тут пишет касательно обрезки веток, скорее всего не понимает того что после обрезки, вырастают новые ветки. В первую очередь это полезно самим деревьям, во вторых это для безопасности людей делается, ну и в третьих это эстетический вид. В следующем году вы эти деревья не узнаете, потому что отрастут новые ветки и будет еще больше зелени. Старые ветки нужно обрезать, так как они очень большие и при обильном снеге не выдкрживают нагрузки, сколько уже этих деревьев попадало, и сколько имущества было попорчено. Подобные процедуры проводят не только в Актау, но и во всем мире.
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 09:15
Угробили деревья. Не обрабатывали от жуков. Деньги отмыли. Три раза летом заявку в долбаное Кала Жолдары давал. Все время отвечали мастер приедет посмотрит.
Никто не приехал, деревья все сожрали.

Я бы сейчас посмотрел в глаза этому хремастеру podzatylnik

Кстати газете Ладе спасибо отдельное, что не опубликовали пост о изъеденных деревьях в 1 мкр. spasibo

Был Город Шевченко, а стал аул актау....
 
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 ann5366 (Посетители) Сегодня, 09:14
Видела вчера как это "омоложение" деревьев проводилось((.Толпа начальников ходила,и человек пять рабочих.Впрочем как всегда((.Удивляет другое,если все законно,почему тогда представителю от "Эко Мангистау" не показали документы?
 
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 albatros (Посетители) Сегодня, 09:06
Складывается впечатление,что у акимата задумка такая: типа,"Блин,мы их не поливаем уж который год,а они не дохнут! umnik Может руки-ноги им пообрубать,мож так зачахнут?!"

Изуродовали всю аллею!

Diomedea exulans
 
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