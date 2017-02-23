Озеленители Актау: В 1 микрорайоне ветки с деревьев срезают для омоложения

Фото Рашида Исмагилова
Омоложение деревьев, растущих вдоль автодороги между 1 и 3 микрорайонами Актау, озеленители проводят по указанию властей.
- У нас есть постановление областного акимата, согласно которому мы должны произвести омоложение деревьев. Этим насаждениям уже много лет, их ветки свисали на проезжую часть и затрудняли движение автобусов. Многие деревья поедают жуки-короеды. Эти насаждения необходимо срубить, чтобы не допустить распространение вредоносных насекомых. Мы думаем, что уже через год на деревьях появятся новые ветки, аллея станет красивой и аккуратной, - говорят в компании «Кала жолдары».
Методика омоложения деревьев путем срезания веток уже применялась в Актау на аллее Победы в 2005 году, рассказывают озеленители. И уверяют: старым деревьям это пошло на пользу. Зеленые насаждения уже через год «обзавелись» новыми ветками и зацвели.
Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау», приехавший на место вырубки деревьев, попросил сотрудников компании показать документы на данный вид работ.
- Статья 13 пункты 1 и 7 Экологического кодекса дает право физическим лицам получать информацию о планируемой рубке, обрезке, сносе зеленых насаждений. В данном случае наши права были нарушены. Сотрудники компании не захотели показывать документы. Мы намерены написать заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы там провели расследование и установили законность данной деятельности, - сказал Кирилл Осин.
Эколог согласен, что многие деревья на аллее, действительно, являются нежизнеспособными, потому что заражены короедами.
- Об эффективности запланированного метода омоложения можно будет судить несколько позже. Время года и температура воздуха для произведения подобных работ выбрана оптимальная, поскольку сейчас все жизненные процессы у деревьев замедлены, - говорит Кирилл Осин.
Напомним, о вырубке деревьев вдоль дороги между 1 и 3 микрорайонами Актау написал пользователь сайта lada.kz в рубрике «Народные новости».
Фото и видео Рашида Исмагилова
- У нас есть постановление областного акимата, согласно которому мы должны произвести омоложение деревьев. Этим насаждениям уже много лет, их ветки свисали на проезжую часть и затрудняли движение автобусов. Многие деревья поедают жуки-короеды. Эти насаждения необходимо срубить, чтобы не допустить распространение вредоносных насекомых. Мы думаем, что уже через год на деревьях появятся новые ветки, аллея станет красивой и аккуратной, - говорят в компании «Кала жолдары».
Методика омоложения деревьев путем срезания веток уже применялась в Актау на аллее Победы в 2005 году, рассказывают озеленители. И уверяют: старым деревьям это пошло на пользу. Зеленые насаждения уже через год «обзавелись» новыми ветками и зацвели.
Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау», приехавший на место вырубки деревьев, попросил сотрудников компании показать документы на данный вид работ.
- Статья 13 пункты 1 и 7 Экологического кодекса дает право физическим лицам получать информацию о планируемой рубке, обрезке, сносе зеленых насаждений. В данном случае наши права были нарушены. Сотрудники компании не захотели показывать документы. Мы намерены написать заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы там провели расследование и установили законность данной деятельности, - сказал Кирилл Осин.
Эколог согласен, что многие деревья на аллее, действительно, являются нежизнеспособными, потому что заражены короедами.
- Об эффективности запланированного метода омоложения можно будет судить несколько позже. Время года и температура воздуха для произведения подобных работ выбрана оптимальная, поскольку сейчас все жизненные процессы у деревьев замедлены, - говорит Кирилл Осин.
Напомним, о вырубке деревьев вдоль дороги между 1 и 3 микрорайонами Актау написал пользователь сайта lada.kz в рубрике «Народные новости».
Фото и видео Рашида Исмагилова