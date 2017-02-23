Актау и Жанаозен вошли в список городов с низким уровнем загрязнения воздуха

Фото из архива Lada.kz
Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай вошли в число городов, которые имеют очень высокую (четвертую) степень загрязненности воздуха.
Повышенный уровень загрязнения зарегистрирован в Жанатасе, Усть-Каменогорске, Риддере, Кызылорде, Таразе, Семее, Шу, Петропавловске и населенных пунктах Глубокое и Бейнеу.
Актау и Жанаозен вошли в список городов с низким уровнем загрязнения. Также в перечень вошли Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.
- Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах. Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий, - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
В течение 2016 года, как сообщается на официальном сайте ведомства, зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в Актобе, Балхаше, Караганде, Петропавловске и Темиртау.
Повышенный уровень загрязнения зарегистрирован в Жанатасе, Усть-Каменогорске, Риддере, Кызылорде, Таразе, Семее, Шу, Петропавловске и населенных пунктах Глубокое и Бейнеу.
Актау и Жанаозен вошли в список городов с низким уровнем загрязнения. Также в перечень вошли Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.
- Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах. Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий, - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
В течение 2016 года, как сообщается на официальном сайте ведомства, зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в Актобе, Балхаше, Караганде, Петропавловске и Темиртау.