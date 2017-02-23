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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 217

Актау и Жанаозен вошли в список городов с низким уровнем загрязнения воздуха

Два города в Мангистауской области по итогам экологического мониторинга РГП «Казгидромет» вошли в список городов с низким уровнем загрязнения воздуха. Повышенный уровень загрязнения зарегистрирован в Бейнеу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото из архива Lada.kz
Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай вошли в число городов, которые имеют очень высокую (четвертую) степень загрязненности воздуха.

Повышенный уровень загрязнения зарегистрирован в Жанатасе, Усть-Каменогорске, Риддере, Кызылорде, Таразе, Семее, Шу, Петропавловске и населенных пунктах Глубокое и Бейнеу.

Актау и Жанаозен вошли в список городов с низким уровнем загрязнения. Также в перечень вошли Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

- Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах. Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий, - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В течение 2016 года, как сообщается на официальном сайте ведомства, зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в Актобе, Балхаше, Караганде, Петропавловске и Темиртау.


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Комментарии ( 6 )

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  • ЁмоЁ
 srha (Посетители) Сегодня, 19:34
Да уж. А значения загрязнений и сравнение с мировыми нормами (казахских не нашёл) не опубликовали, чтобы людей напрасно не волновать?
Да и, бедные другие города, у нас действительно хоть ветра выдувают...

Но те же ветра и исполнительная власть создают такую запыленность, что на зубах иногда хрустит, что явно не на пользу здоровью (см статью об онкологии).
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:29
по итогам экологического мониторинга РГП «Казгидромет»...какая лажа...я себе то не верю бывает, а тут. как убрали надбавку-коэффициент, что б мы тут не зажирели шибко, так чистота стала- курорт одним словом.вот и живы до сих пор за счёт туристов и свежих ве ртов.
 
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  • Xoxma80
  • RRR
 trump (Посетители) Сегодня, 18:43
Еще бы чадящий АТЗ медным тазиком накрыть, и будет как в Пицунде..
Интересно, откуда может взяться загрязненность, если отсутствует производство? Не выбрасывайте деньги на ветер своими порожняковыми исследованиями. Улучшайте благосостояние населения, деятели.
 
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  • trump
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:19
Да и море у нас самое клевое,из всех что я повидала. Можно спокойно плавать с открытыми глазами,потому что слабосоленое и практически всегда прозрачное. В Средиземном,если в глаз попадет хоть капля- мало не покажется. И дно у нас настоящее,не искусственное. И водоросли говорят о том,что море "живое"!
 
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  • Грешник
  • ЁмоЁ
 Pear (Посетители) Сегодня, 18:07
А также с самым низким содержанием кислорода в нем, воздухе.
 
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  • бася
  • trump
  • Грешник
  • Abik
  • ЁмоЁ
 Кум (Посетители) Сегодня, 17:45
Благодаря нашим ветрам иначе давно закошкартарились и заазотнотукились все.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
 

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