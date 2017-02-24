Жителей Актау приглашают на праздничные проводы зимы с традиционным сожжением чучела Масленицы

- Уважаемые жители Актау! Независимо от возраста, вероисповедания и национальности, приглашаем вас всех, от маленьких деток до бабушек-дедушек, проводить зиму и встретить весну. Давайте все вместе сожжем Масленицу - "чучело" всех наших бед, болезней, несчастий, проблем и несбывшихся надежд, чтобы огнём очистить душу, сердце, мысли... И начнём все вместе с чистого листа, - рассказали организаторы праздника на личных страницах в социальных сетях.
Приходить на праздник можно по традиции с блинами, баурсаками и другими угощениями или просто, чтобы за компанию весело провести время.
- Тот, кто уже сделал свою "масленицу", как мы, и собрал свою компанию - присоединяйтесь! Давайте сделаем всеобщее празднование! - отметили организаторы.
Празднование пройдет в воскресенье, 26.02.2017, в 13:00 на набережной в 1 микрорайоне, с левой стороны от яхт-клуба.
Фото с сайта colady.ru. Видео организаторов праздника
Уважаемые жители города Актау! Независимо от возраста, вероисповедания и национальности, приглашаем Вас ВСЕХ, от маленьких деток до бабушек-дедушек, проводить зиму и встретить весну. Давайте все вместе сожжем Масленицу. "Чучело", всех наших бед, болезней, несчастий, проблем, несбывшихся надежд... Чтобы огнём очистить душу, сердце, мысли... и начнём все вместе с чистого листа. Приходите с блинами, баурсаками , мясом, сладостями, фруктами, чаем, вином...и просто хорошим настроением!!!! Кто уже сделал свою "масленицу",как мы, и собрал свою компанию - присоединяйтесь! Давайте сделаем всеобщее Празднование!!!!! Фотографы, видеооператоры, гаджеты и колонки с музыкой любого направления, дети, животные и все неравнодушные приветствуются!!! Ждём всех - в следующее воскресенье - 26.02.2017 в 13:00 начало сбора, на набережной, в 1-ом микрорайоне, левее от яхт клуба. Никаких стеснений и сомнений! Мы будем рады всем, и вы уйдёте домой с приятными воспоминаниями до следующей весны! Ждём вас!!!!! До встречи!!!! Прошлая Масленица к нас была классическая - #масленица_актау_2016 , а в этом году она Фрик - воплощение инстаграмма, голая грудь, накаченные губы, цветные волосы, дреды, и против общего мнения.... #масленица_актау_2017 Сделаем жизнь ярче!!!! #масленица_актау #crazyвидеоflame