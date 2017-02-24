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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:03

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Жителей Актау приглашают на праздничные проводы зимы с традиционным сожжением чучела Масленицы

Праздник для горожан устраивает инициативная группа, которая уже смастерила чучело Масленицы для ритуального сожжения. Организаторы приглашают всех жителей Актау.

Иллюстративное фото
В этом году чучело зимы, которое смастерили организаторы грядущих гуляний, стало воплощением «героев» социальной сети Instagram и предстало в образе пышногрудой девушки с силиконовыми губами и цветными волосами.

- Уважаемые жители Актау! Независимо от возраста, вероисповедания и национальности, приглашаем вас всех, от маленьких деток до бабушек-дедушек, проводить зиму и встретить весну. Давайте все вместе сожжем Масленицу - "чучело" всех наших бед, болезней, несчастий, проблем и несбывшихся надежд, чтобы огнём очистить душу, сердце, мысли... И начнём все вместе с чистого листа, - рассказали организаторы праздника на личных страницах в социальных сетях.

Приходить на праздник можно по традиции с блинами, баурсаками и другими угощениями или просто, чтобы за компанию весело провести время.

- Тот, кто уже сделал свою "масленицу", как мы, и собрал свою компанию - присоединяйтесь! Давайте сделаем всеобщее празднование! - отметили организаторы.

Празднование пройдет в воскресенье, 26.02.2017, в 13:00 на набережной в 1 микрорайоне, с левой стороны от яхт-клуба.

Фото с сайта colady.ru. Видео организаторов праздника

Уважаемые жители города Актау! Независимо от возраста, вероисповедания и национальности, приглашаем Вас ВСЕХ, от маленьких деток до бабушек-дедушек, проводить зиму и встретить весну. Давайте все вместе сожжем Масленицу. "Чучело", всех наших бед, болезней, несчастий, проблем, несбывшихся надежд... Чтобы огнём очистить душу, сердце, мысли... и начнём все вместе с чистого листа. Приходите с блинами, баурсаками , мясом, сладостями, фруктами, чаем, вином...и просто хорошим настроением!!!! Кто уже сделал свою "масленицу",как мы, и собрал свою компанию - присоединяйтесь! Давайте сделаем всеобщее Празднование!!!!! Фотографы, видеооператоры, гаджеты и колонки с музыкой любого направления, дети, животные и все неравнодушные приветствуются!!! Ждём всех - в следующее воскресенье - 26.02.2017 в 13:00 начало сбора, на набережной, в 1-ом микрорайоне, левее от яхт клуба. Никаких стеснений и сомнений! Мы будем рады всем, и вы уйдёте домой с приятными воспоминаниями до следующей весны! Ждём вас!!!!! До встречи!!!! Прошлая Масленица к нас была классическая - #масленица_актау_2016 , а в этом году она Фрик - воплощение инстаграмма, голая грудь, накаченные губы, цветные волосы, дреды, и против общего мнения.... #масленица_актау_2017 Сделаем жизнь ярче!!!! #масленица_актау #crazyвидеоflame

Публикация от Иринка (@flame_i)



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Комментарии ( 2 )

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  • Kirilka
 trump (Посетители) Сегодня, 10:46
Все на Масленицу! boyan dance beer2
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:33
Ұйымдастырушыларға алғыс. Қала тұрғындары осы мерекеге ат салысатынына сенімдімін, керемет... dada
 
 

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