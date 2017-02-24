Жителей Актау приглашают на праздничные проводы зимы с традиционным сожжением чучела Масленицы

В этом году чучело зимы, которое смастерили организаторы грядущих гуляний, стало воплощением «героев» социальной сети Instagram и предстало в образе пышногрудой девушки с силиконовыми губами и цветными волосами.- Уважаемые жители Актау! Независимо от возраста, вероисповедания и национальности, приглашаем вас всех, от маленьких деток до бабушек-дедушек, проводить зиму и встретить весну. Давайте все вместе сожжем Масленицу - "чучело" всех наших бед, болезней, несчастий, проблем и несбывшихся надежд, чтобы огнём очистить душу, сердце, мысли... И начнём все вместе с чистого листа, - рассказали организаторы праздника на личных страницах в социальных сетях.Приходить на праздник можно по традиции с блинами, баурсаками и другими угощениями или просто, чтобы за компанию весело провести время.- Тот, кто уже сделал свою "масленицу", как мы, и собрал свою компанию - присоединяйтесь! Давайте сделаем всеобщее празднование! - отметили организаторы.