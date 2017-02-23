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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:39

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В Мангистау за победу боролись 22 педагога в олимпиаде учителей-языковедов

В Актау прошла областная олимпиада учителей-языковедов среди преподавателей русского, казахского и английского языков из районов Мангистау и Актау. Об этом рассказала Клара Кулатаева, руководитель отдела общего среднего образования управления Мангистауской области.

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В областной олимпиаде «Учителя-языковеды 2017», проходившей 22 и 23 февраля, приняли участие учителя из школ Актау, Бейнеу, Жанаозена, Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов.

- Всего состязались семеро учителей русского языка и литературы, семеро учителей казахского языка и литературы и восемь преподавателей английского языка. В каждой секции предусмотрены три призовых места. Всем победителям вручены ценные подарки, - говорит Клара Кулатаева, руководитель отдела общего среднего образования управления Мангистауской области.

В Мангистау за победу боролись 22 педагога в олимпиаде учителей-языковедов


В ходе первого тура конкурсанты выполнили три задания: написание эссе на любую из предложенных тем, интерпретация классического произведения, презентация на тему «Моя педагогическая идея».

Во втором туре педагоги выступали в роли учеников. Учителя по очереди проводили урок для остальных конкурсантов.

В Мангистау за победу боролись 22 педагога в олимпиаде учителей-языковедов



Победителем в категории казахского языка и литературы стала Гульназ Ибраева - школа №3 Каракиянского района.

В категории русского языка и литературы первое место завоевала Нафиса Акимбаева - школа №5 Актау.

В категории английского языка победила Курбанай Човдырбаева - школа-лицей Жанаозена.


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Учителя-языковеды


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