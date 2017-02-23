В Мангистау за победу боролись 22 педагога в олимпиаде учителей-языковедов

В областной олимпиаде «Учителя-языковеды 2017», проходившей 22 и 23 февраля, приняли участие учителя из школ Актау, Бейнеу, Жанаозена, Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов.- Всего состязались семеро учителей русского языка и литературы, семеро учителей казахского языка и литературы и восемь преподавателей английского языка. В каждой секции предусмотрены три призовых места. Всем победителям вручены ценные подарки, - говорит Клара Кулатаева, руководитель отдела общего среднего образования управления Мангистауской области.В ходе первого тура конкурсанты выполнили три задания: написание эссе на любую из предложенных тем, интерпретация классического произведения, презентация на тему «Моя педагогическая идея».Во втором туре педагоги выступали в роли учеников. Учителя по очереди проводили урок для остальных конкурсантов.