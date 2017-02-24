ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию

Строители дома в микрорайоне «Самал» на протяжении пяти лет незаконно подключаются к воздушной линии электропередачи, заявил начальник службы технического обслуживания ГКП «АУЭС» Джанибек Изимбергенов.- Данное правонарушение мы заактировали. Неоднократно производилось отключение, после они вновь подключаются. Хозяина коттеджа найти мы не можем. В доме находится только строительная бригада, они говорят, что не знают владельца дома, - говорит Джанибек Изимбергенов.В РКЦ и ГКП «АУЭС» данный дом не зафиксирован как объект потребления электроэнергии.- Владельцу дома грозит штраф, согласно правилам пользования электрической энергией, утверждённых приказом министра энергетики РК. Если хозяин дома самовольно не придет к нам, мы дело будем передавать в суд, - отметил Джанибек Изимбергенов.