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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 800

ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию

Строители одного из частных домов в Актау регулярно самовольно подключаются к воздушной линии электропередачи. Найти хозяина домовладения не удается. Об этом рассказали работники ГКП «АУЭС».

Незаконное подключение электроэнергии дома в микрорайоне "Самал"
Строители дома в микрорайоне «Самал» на протяжении пяти лет незаконно подключаются к воздушной линии электропередачи, заявил начальник службы технического обслуживания ГКП «АУЭС» Джанибек Изимбергенов.



- Данное правонарушение мы заактировали. Неоднократно производилось отключение, после они вновь подключаются. Хозяина коттеджа найти мы не можем. В доме находится только строительная бригада, они говорят, что не знают владельца дома, - говорит Джанибек Изимбергенов.

ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию


ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию


В РКЦ и ГКП «АУЭС» данный дом не зафиксирован как объект потребления электроэнергии.

- Владельцу дома грозит штраф, согласно правилам пользования электрической энергией, утверждённых приказом министра энергетики РК. Если хозяин дома самовольно не придет к нам, мы дело будем передавать в суд, - отметил Джанибек Изимбергенов.

ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию


ГКП «АУЭС»: В Актау строители коттеджа в микрорайоне «Самал» воруют электроэнергию


Фото автора, видео Кадырбека Айдарулы


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Комментарии ( 7 )

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Грешник (Посетители) Сегодня, 14:18

- Владельцу дома грозит штраф, согласно правилам пользования электрической энергией, утверждённых приказом министра энергетики РК. Если хозяин дома самовольно не придет к нам, мы дело будем передавать в суд, - отметил Джанибек Изимбергенов.


А если приедет то всё ему простим, главное чтобы он нам "барашка в бумажке" сунул.

Фемида - божество языческое, поэтому в православном\исламском государстве силы не имеет.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:03
Нән сарайдың иесінің кім екенін білмеген, масқара ғой lol
Қаншама уақыттан бері электр тоғын жеп жатыр, Ауес әлі сотқа бермеген бе? Онда сөйтіп жүре берің, мұрын боқтарыңды сүртіп және есіктеріне малай құсап қағып...
 
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  • Ну Ну
  • Abik
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:00
не были бы они такими богатыми,если б не были такими жадными...

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Next Next (Посетители) Сегодня, 13:58
умно chih штраф тыщ 50 думаю не проблема
 
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  • Сергей Владимиров
  • Куаныш Атшыбай
 molotOK (Посетители) Сегодня, 13:43
Судя по тому как вы ищете хозяев... так оно и будет продолжаться ни один год.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • Casper
  • Союз
  • Mestnyi
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 13:41
Полицию из миграции надо было прихватить с собой! Упаковать бригаду сами позвонят и бригадиру, а там и хозяин объявится!
Владельцу коттеджа стоимостью под лям баксов или даже больше жалко по людски подключится и платить, вот такие они скруджи макдаки. Пенсионеры на свою нищенскую пенсию и то платят вовремя за электроэнергию газ мусор и прочее.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Reset
  • Mestnyi
 Крадун (Посетители) Сегодня, 13:39
Ну да!Местный менталитет!Если есть джип и коттедж в престижном месте,то мне всё поровну!
 
 

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