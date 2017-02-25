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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 07:41

Просмотров: 412

В Актау с 1 апреля планируют увеличить тариф за проезд в лифте

Стоимость одной поездки в лифте планируют повысить на 2 тенге. Оплата за 100 поездок составит 1000 тенге. Об этом рассказал Копберген Джайлиев, директор ТОО «Актауские городские лифты».

Фото из архива Lada.kz
Тариф «800 тенге за 100 поездок», как рассказали в компании, действует уже восемь лет.

- ТОО «Актауские городские лифты» три года подряд содержит 192 лифта города, работая в убыток. В 2016 году минусовой баланс составил порядка 2,5 миллионов тенге, - рассказал Копберген Джайлиев.

В акимате Актау решение компании об увеличении действующего тарифа поддержали. Для жителей многоэтажек подготовили листовки, где подробно разъяснили причину повышения стоимости проезда.

- Мы написали, что обслуживаем 192 лифта в 150 домах. Согласно нормам, необходимо 17 электромехаников, 43 лифтера, четыре диспетчера и четыре водителя автомобиля аварийной службы. Фактически штат не набран, поскольку содержать его не на что. Зарплата электромехаников от 60 до 100 тысяч тенге в зависимости от квалификации, лифтеры получают по 30 тысяч. За эти деньги работать никто не хочет. Хорошие специалисты не придут на такие зарплаты, - сказал Копберген Джайлиев.

В ТОО «Актауские городские лифты» рассказали, что государство не выделяет средства на содержание лифтового хозяйства в Актау. Акимат осуществляет замену лифтов и вводит их в эксплуатацию. КСК и жители не участвуют в содержании общедомового имущества.

- По закону «О жилищных отношениях» жители, начиная с третьего этажа и выше, включая детей старше семи лет, должны оплачивать содержание лифтов. Методы в городах разные. Кто-то берет оплату за каждого человека, кто-то с квартиры, некоторые считают с квадратного метра. Все зависит от договора. Однако в Актау в период с 2005 по 2010 годы жильцы отказывались платить, ссылаясь на то, что не пользуются лифтами. Тогда мы и внедрили карточную систему, как единственный вариант заставить людей оплачивать наши услуги. Но и это экономически невыгодно. Поэтому предприятие вынуждено поднять тариф за поездку на 2 тенге. Сумма пополнения карточки на 100 поездок составит 1000 тенге. Стоимость самой карты останется неизменной — 350 тенге. Мы просим жителей отнестись к этому с пониманием, - говорят в ТОО «Актауские городские лифты».

В 2016 году, как рассказали в отделе ЖКХ акимата Актау, заменили 48 лифтов вместо планируемых 22. Оставшиеся 48 подъемников планируют заменить в текущем году и завершить программу по замене старых лифтов на год раньше намеченного срока.

- В каждой высотке будет хотя бы по одному лифту. На собрании жителей вопрос о работе вторых лифтов задавали акиму Актау. Мы готовы и дальше помогать восстанавливать лифтовое хозяйство. Однако механизм необходимо продумать. Вероятнее всего, подойдет программа «Модернизация ЖКХ». Лифты — общедомовая собственность, по закону должны принадлежать жителям. В 2012 году мы забрали лифты в коммунальную собственность, чтобы произвести замену и получить бюджетное финансирование. Сейчас же в КСК разосланы письма с уведомлением о необходимости передать лифты на их баланс, - рассказал Берик Изгалиев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

При необходимости капитального ремонта оборудования, как говорят в ТОО «Актауские городские лифты», средства должны будут выделять сами жильцы.

- Когда лифты передадут КСК, то каждый микрорайон будет самостоятельно решать, на каких условиях содержать лифтовое хозяйство. Подпишут ли они договоры с нашей компанией либо найдут какую-нибудь другую — их дело. Условия могут быть разные: либо абонентская плата без карточек, либо оставляем карточки, в стоимость которой войдут расходы на текущий ремонт и обслуживание. Но необходимо помнить, что срок эксплуатации лифта — 25 лет, и может понадобиться капитальный ремонт, замена деталей и прочего. На это также необходимо собирать средства, - говорит Копберген Джайлиев.


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Комментарии ( 4 )

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  • Aktauskii
 RRR (Посетители) Сегодня, 09:12
Единственная страна в мире, наверное, где поездка на лифте платная...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 09:11
Ну,если кому дорого,то иногда пешком пройдется и будет не дорого.
Пенсионерам скидки предусмотрены?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 08:24
Да вы бы лифты везде поставили!
 
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HD (Посетители) Сегодня, 08:20
Правильно бензин подорожал и доллар победнел самое время цены поднимать.
 
 

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