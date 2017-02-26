Пациенты поликлиники №1 Актау пожаловались на порядок выдачи талонов на прием к врачу

- Окулист у нас один, и он не успевает обслужить всех пациентов. С 27 февраля мы привлечем к работе еще одного врача, - сказала заместитель директора АГП №1.

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Пациенты АГП №1 рассказали, что талоны на прием окулиста, эндокринолога и кардиолога выдают один день в неделю с 08:00 до 08:30. Из-за этого, как отмечают пациенты, в регистратуре образуется очередь, а талонов на всех желающих не хватает.- Талоны выдают раз в неделю, при этом на всех посетителей их может не хватить. Кроме того, к врачу выстраивается «живая» очередь, и пациенты из этой очереди не пропускают тех, у кого талоны. Из-за этого возникают споры и недовольства. Врачи при этом говорят: в очередях разбирайтесь сами. Зачем тогда нужны эти талоны? - возмущается Мария Рахимова, жительница Актау.Запись к узким специалистам по талонам, по словам Алтынгуль Коптлеуовой, связана с нехваткой врачей.Жалоб на посещение эндокринолога и кардиолога по талонам, как рассказала Алтынгуль Коптлеуова, нет.- Только к окулисту, потому что сам прием у этого специалиста длительный. Именно для окулиста со следующей недели решили выдавать талоны три раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу с 08:00 до 08:30, - рассказала заместитель директора АГП №1 по лечебной части.С жалобами пациенты АГП №1 могут обратиться в 513 или 506 кабинеты.- Бывают случаи, когда по талонам записаны пять человек с острой болью. Для осмотра необходимо больше времени. А есть люди, которым нужно просто выписать очки или линзы - это неэкстренно. Они могут записаться на неделю позже. Но многие же не хотят ждать, хотят попасть на прием именно сегодня. Поэтому мы распределяем пациентов по уровню сложности, - отметила Алтынгуль Коптлеуова.В связи с внутренними миграционными потоками и проведением процедуры временной регистрации граждан, Актауская городская поликлиника №1 с 27 февраля по 27 марта 2017 года проводит дополнительную компанию прикрепления населения.По всем вопросам прикрепления обращаться к участковому врачу по месту жительства. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.