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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:04

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Пациенты поликлиники №1 Актау пожаловались на порядок выдачи талонов на прием к врачу

Жители Актау недовольны, что талоны на посещение врачей в актауской городской поликлинике (АГП) №1 выдают один раз в неделю. Ситуацию прокомментировала Алтынгуль Коптлеуова, заместитель директора АГП №1 по лечебной части.

Городская поликлиника №1. Фото автора
Пациенты АГП №1 рассказали, что талоны на прием окулиста, эндокринолога и кардиолога выдают один день в неделю с 08:00 до 08:30. Из-за этого, как отмечают пациенты, в регистратуре образуется очередь, а талонов на всех желающих не хватает.

- Талоны выдают раз в неделю, при этом на всех посетителей их может не хватить. Кроме того, к врачу выстраивается «живая» очередь, и пациенты из этой очереди не пропускают тех, у кого талоны. Из-за этого возникают споры и недовольства. Врачи при этом говорят: в очередях разбирайтесь сами. Зачем тогда нужны эти талоны? - возмущается Мария Рахимова, жительница Актау.

Запись к узким специалистам по талонам, по словам Алтынгуль Коптлеуовой, связана с нехваткой врачей.

- Окулист у нас один, и он не успевает обслужить всех пациентов. С 27 февраля мы привлечем к работе еще одного врача, - сказала заместитель директора АГП №1.


Жалоб на посещение эндокринолога и кардиолога по талонам, как рассказала Алтынгуль Коптлеуова, нет.

- Только к окулисту, потому что сам прием у этого специалиста длительный. Именно для окулиста со следующей недели решили выдавать талоны три раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу с 08:00 до 08:30, - рассказала заместитель директора АГП №1 по лечебной части.

С жалобами пациенты АГП №1 могут обратиться в 513 или 506 кабинеты.

- Бывают случаи, когда по талонам записаны пять человек с острой болью. Для осмотра необходимо больше времени. А есть люди, которым нужно просто выписать очки или линзы - это неэкстренно. Они могут записаться на неделю позже. Но многие же не хотят ждать, хотят попасть на прием именно сегодня. Поэтому мы распределяем пациентов по уровню сложности, - отметила Алтынгуль Коптлеуова.


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Телефон регистратуры АГП №1 - 1356. Выразить предложения по работе поликлиники можно по телефонам call-центра: 30 38 98 и телефону доверия: 51 14 45.

В связи с внутренними миграционными потоками и проведением процедуры временной регистрации граждан, Актауская городская поликлиника №1 с 27 февраля по 27 марта 2017 года проводит дополнительную компанию прикрепления населения.

По всем вопросам прикрепления обращаться к участковому врачу по месту жительства. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: 1356. Call center: 30-38-98


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Комментарии ( 5 )

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ddd888 (Посетители) Сегодня, 11:12
В этих поликлиниках работать некому, а они еще новые строить собираются...
 
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  • Pelmen
  • ddd888
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 10:53
Всё идёт к тому что последние врачи разбегутся по частным платным клиникам...А здесь останутся практиканты... poka
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:27
Одно радует, с 1-го марта терапевты и педиатры будут отдельно принимать взрослых и отдельно детей
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:16
Mestnyi
Білесіз бе, мемлекеттік емханалардың қызметі ЕШҚАШАН бес жұлдызды болмаған және болмайды да. Бірақ, соған қарамастан - емханаларымыз бірқалыпты жұмыс жасауда.

Ал, талонға келсек, егер, барлық азаматтарға тегін талондарды тарата берсе, бардак сол кезде болады ...
 
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  • Швейк
  • Шевченко 81
  • Ugo Chaves
  • Сергей Владимиров
  • ddd888
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:19
Бывают случаи, когда по талонам записаны пять человек с острой болью.

С острой болью тоже надо за неделю талончик брать?
В медицине бардак все больше и больше с каждым днем....
 
 

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