Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Подсвечник Ангелочек»

Мастер-класс «Аппликация»

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»

Детский мастер-класс

Вечер латиноамериканских танцев в отеле Ренессанс Актау

Благотворительный концерт

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино



«Келинка тоже человек»

«Автобан»

«Джеки»

«Защитники»

«Вурдалаки»

В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу, 25 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Подсвечник Ангелочек» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В воскресенье, 26 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Аппликация» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В субботу 25 февраля, и в воскресенье, 26 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.В воскресенье, 26 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление куриных котлет с картофельным пюре, пончиков, кексов и молочного коктейля. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Отель Ренессанс Актау 25 февраля приглашает всех на яркие и зажигательные мастер-классы по латиноамериканским танцам! Незабываемая атмосфера, темпераментная музыка и невероятная свобода. Окунитесь в незабываемую атмосферу Латинской Америки! Преподаватель мастер-классов – Сергей Скачков. Начало в 20:00. По вопросам условий и бронирования столиков просим звонить: 300- 600.В субботу, 25 февраля, в 14:00 в музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина пройдет ярмарка изделий ручной работы, а в 18:00 - благотворительный концерт. Во время концерта пройдет сбор средств для лечения лежачих больных, для детей-инвалидов, многодетных семей, малообеспеченных семей. Давайте не останемся в стороне и внесём свой вклад в благое дело. Вход на концерт - 2 000 тенге.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В субботу, 25 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Tentek (Алматы). В воскресенье, 26 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Айжан и Майра – мать и дочь, но только Айжан - келинка, а Майра - злая енешка, чьи взаимоотношения, являются, мягко говоря, очень напряженными.Пожалуй, есть только один выход в решении их семейных проблем. И, скорее всего, для улучшения их взаимопонимания следовало бы переселить их души друг в друга и поменять их местами. Только кто же думал, что это произойдет на самом деле. Загадочный продавец антикварной лавки дарит Айжан старинный чайник, выпив из которого, Айжан и Майра в буквальном смысле меняются телами. Решил ли загадочный продавец помочь Енешке и Келинке обрести гармонию и мир в их отношениях, или это просто случайность? Это вам предстоит узнать в по-настоящему сумасшедшем приключении Майры и Айжан! Режиссер: Аскар Узабаев. Актеры: Асель Садвакасова, Данагуль Темирсултанова, Данияр Алшинов, Амина Малгаждар.Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии и игра на жизнь с мафиозными группировками, ведь на кону жизнь его возлюбленной.Режиссер: Эрен Криви. Актеры: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надиа Хилкер, Клеменс Шик, Марван Кензари, Джонни Пальмьеро, Кристиан Перерсен, Майкл Епп.О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?Режиссер: Пабло Ларраин. Актеры: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла.Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.Режиссер: Сарик Андреасян. Актеры: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает восемнадцатилетний юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А ещё он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом. Режиссер: Сергей Гинзбург. Актеры: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Игорь Хрипунов, Анатолий Гущин, Константин Милованов, Анна Арланова, Юлия Ауг.