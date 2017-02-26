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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 07:09

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Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге

Резерв исполнительных органов городов и районов Мангистауской области составляет 10 миллионов тенге. Регион готов к реагированию на паводковые проявления. Об этом сообщил Рамиль Камалов, заместитель начальника департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) по Мангистауской области.

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Для обеспечения безопасности населения и территории Мангистау акимат области утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2017 год.

- Резерв областного акимата на случай сильных паводков в 2017 году составляет более 120 миллионов тенге. В акиматах городов и районов сумма достигает до 10 миллионов тенге. Для выполнения специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС сформирована группа из 843 человек, 217 единиц техники, 10 плавательных средств и 31 мотопомпы. При необходимости будут привлекаться семь отрядов экстренного реагирования и 112 единиц техники, - сказал Рамиль Камалов.

Как отметил заместитель начальника ДЧС Мангистау, на случай паводков в области имеются 1145 тонн инертных материалов (песок, щебень) и 1252 тонны горюче-смазочных материалов. С организациями заключено 87 договоров на предоставление продуктов питания.

В Мунайлинском районе обеспечена временная арычная система.

- В целом, Мангистауская область к реагированию на паводковые проявления готова, - в заключение сказал заместитель начальника ДЧС.

В 2012 году спасатели проводили работы по ликвидации последствий паводка в Жанаозене.

Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге


В результате проливного дождя в селе Таушык в 2015 году образовался поток воды.
Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге


Проливные дожди в селе Атамекен стали причиной подтопления 80 дворов, 12 домов и пяти жилых массивов в 2016 году.

Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге

Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге

Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге


В результате паводков в 2016 году затопило улицы Жанаозена.

Рамиль Камалов: Резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 07:45
Өкінішке орай, біздің Маңғыстауда көп жауын-шашынның болмайтынан ба, Ақтаудың өзінде арықтар жүйесі әлі салынбады. Су сорғыш көліктердің дені сау болсын деп тілеп отырамыз ...
 
 

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