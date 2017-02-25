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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 197

В республиканском чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 19 студентов из Мангистау

Победители регионального этапа конкурса «WorldSkills Kazakhstan» отправятся в Астану на национальный чемпионат, который пройдёт в апреле. Об этом сообщила Альмара Сулименова, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области.

Фото предоставлено управлением образования Мангистауской области
Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «WorldSkills Kazakhstan» прошла в областной филармонии 24 февраля.

- В региональном этапе конкурса принимали участие студенты учебных заведений технического и профессионального образования. Всего 150 студентов по 24 специальностям. Конкурсанты, занявшие первые места, отправятся в Астану на национальный чемпионат, который пройдёт в апреле, - говорит Альмара Сулименова.

По специальности «Кирпичная кладка» участвовало пятеро студентов:
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По специальности «Сухое строительство и штукатурные работы» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Малярные и декоративные работы» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Облицовка плиткой» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Электромонтаж» участвовало семеро студентов:

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По специальности «Слесарное дело» участвовало шестеро студентов:

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По специальности «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Обслуживание грузовых автомобилей» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участвовало девятеро студентов:

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По специальности «Сварочные технологии» участвовало шестеро студентов:

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По специальности «Веб-дизайн» участвовало 12 студентов:

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По специальности «Инженерная графика САД (Система автоматизированного проектирования)» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Медицинский и социальный уход» участвовало семеро студентов:

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По специальности «Графический дизайн» участвовало шестеро студентов:

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По специальности «Сетевое и системное администрирование» участвовало семеро студентов:

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По специальности «Поварское дело» участвовало семеро студентов:

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По специальности «Кондитерское дело» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Ресторанный сервис» участвовало шестеро студентов:
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По специальности «Пекарское мастерство» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Туризм» участвовало четверо студентов:

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По специальности «Администрирование отеля» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Парикмахерское искусство» участвовало пятеро студентов:

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По специальности «Дошкольное воспитание» участвовало восьмеро студентов:

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По специальности «Дизайн и моделирование одежды» участвовало шестеро студентов:

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- По решению комиссии путёвки в Астану выданы 19 студентам. По пяти категориям призёрам не выданы билеты, так как этих специальностей нет в списке участников национального чемпионата, - сказала Альмара Сулименова.


Видео Рашида Исмагилова


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