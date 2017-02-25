В республиканском чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 19 студентов из Мангистау
Победители регионального этапа конкурса «WorldSkills Kazakhstan» отправятся в Астану на национальный чемпионат, который пройдёт в апреле. Об этом сообщила Альмара Сулименова, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области.
Фото предоставлено управлением образования Мангистауской области
Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «WorldSkills Kazakhstan» прошла в областной филармонии 24 февраля.
- В региональном этапе конкурса принимали участие студенты учебных заведений технического и профессионального образования. Всего 150 студентов по 24 специальностям. Конкурсанты, занявшие первые места, отправятся в Астану на национальный чемпионат, который пройдёт в апреле, - говорит Альмара Сулименова.
По специальности «Кирпичная кладка» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Сарсенгалиев Косбол; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Аманжолов Найзабай; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Тилевов Адылбек.
По специальности «Сухое строительство и штукатурные работы» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Тащанов Адылбек; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Нурмуханбетов Жасулан; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Бурабай Бекзат.
По специальности «Малярные и декоративные работы» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Дусалиев Бакдаулет; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Кадыр Нурбол; обладателем І места и золотой медали, стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Алибаев Заманбек.
По специальности «Облицовка плиткой» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Туралиев Азамат; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Аманов Еркін; обладателем І места и золотой медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Багдашев Кадырбек.
По специальности «Электромонтаж» участвовало семеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Козайдаров Сундетбай; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Доралиев Максат; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Алибаев Саламат.
По специальности «Слесарное дело» участвовало шестеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Актауского транспортного колледжа Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева Муханов Куанышбай; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Қожахметов Айболат; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Шереметцев Родион.
По специальности «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Акпан Сакен; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Игибаев Әбдиуали; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Егеубаев Берекет.
По специальности «Обслуживание грузовых автомобилей» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Базарбаев Кобейсин; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского технического колледжа Комекулы Даурен; обладателем І места и золотой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Абилов Талгат.
По специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участвовало девятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Абила Нурбол; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Актауского транспортного колледжа Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева Мухамбет Ермек; обладателем І места и золотой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Ондаган Мурат.
По специальности «Сварочные технологии» участвовало шестеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Сенгалиев Алибек; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Отелген Алишер; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Калманов Адилет.
По специальности «Веб-дизайн» участвовало 12 студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Абдыров Асылбек; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Сатыбалды Рүстембек; обладателем І места и золотой медали стал студент Бейнеуского политехнического колледжа Жұмабаев Мағжан.
По специальности «Инженерная графика САД (Система автоматизированного проектирования)» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Қалымжанов Нұркен; обладателями І места и золотой медали стали студент Бейнеуского политехнического колледжа Сұлтангалиев Еркебұлан и студент Мангистауского политехнического колледжа Изтурғанов Али.
По специальности «Медицинский и социальный уход» участвовало семеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Актауского медицинского колледжа Орынбасарова Жансая; обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского областного медицинского колледжа Зиядинова Жадыра; обладателем І места и золотой медали стал студент колледжа «Меирбике» Ылымов Марат.
По специальности «Графический дизайн» участвовало шестеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Жадигеров Жандос; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Мамет Нурбакыт; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Нусупбаев Берекет.
По специальности «Сетевое и системное администрирование» участвовало семеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент колледжа Кайнар Абдолхай Абдолазиз; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Айдынғали Нұржан; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Досниязов Әбілхайыр.
По специальности «Поварское дело» участвовало семеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Актауского технологического колледжа сервиса Шаповалов Адам; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Актауского технологического колледжа сервиса Ералы Сырым; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Жалгасбаев Айбат.
По специальности «Кондитерское дело» участвовало пятеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Каюпова Нуртилек; обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Кабиева Камила; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Жусипова Айгерим.
По специальности «Ресторанный сервис» участвовало шестеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Щербаков Александр; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Ким Артем; обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Тулепбергенов Меркежан.
По специальности «Пекарское мастерство» участвовало пятеро студентов:
обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Кошумкулов Куандык; обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Жалгасбаева Амангул; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Алкувадова Тилектес.
По специальности «Туризм» участвовало четверо студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Турченкова Алена; обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Мұрзабек Фариза; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Шманова Әлима.
По специальности «Администрирование отеля» участвовало пятеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Қыдырбай Асия; обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Әбдірова Гүлбану; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Ташпулатова Азиза.
По специальности «Парикмахерское искусство» участвовало пятеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Жанаозенского политехнического колледжа Алдоңғарова Сымбат; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Ізғалиев Заманбек; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Жанаозенского политехнического колледжа Андірова Салима.
По специальности «Дошкольное воспитание» участвовало восьмеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского гуманитарного колледжа Орунбай Илия; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа Абдирахманова Нуржамал; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского гуманитарного колледжа Тилегенова Ұлмекен.
По специальности «Дизайн и моделирование одежды» участвовало шестеро студентов:
обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Актауского технологического колледжа сервиса Сақыпкереева Сандуғаш; обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Көмекбаева Қазына; обладательницей І места и золотой медали стала студентка Каракиянского профессионального колледжа Кунаева Ақжарқын.
- По решению комиссии путёвки в Астану выданы 19 студентам. По пяти категориям призёрам не выданы билеты, так как этих специальностей нет в списке участников национального чемпионата, - сказала Альмара Сулименова.
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