В республиканском чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 19 студентов из Мангистау

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Сарсенгалиев Косбол;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Аманжолов Найзабай;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Тилевов Адылбек.



обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Тащанов Адылбек;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Нурмуханбетов Жасулан;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Бурабай Бекзат.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Дусалиев Бакдаулет;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Прикаспийского колледжа «Болашак» Кадыр Нурбол;

обладателем І места и золотой медали, стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Алибаев Заманбек.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Туралиев Азамат;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Аманов Еркін;

обладателем І места и золотой медали стал студент Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий Багдашев Кадырбек.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Козайдаров Сундетбай;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Доралиев Максат;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Алибаев Саламат.



обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Актауского транспортного колледжа Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева Муханов Куанышбай;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Қожахметов Айболат;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского энергетического колледжа Шереметцев Родион.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Акпан Сакен;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Игибаев Әбдиуали;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Егеубаев Берекет.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Базарбаев Кобейсин;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского технического колледжа Комекулы Даурен;

обладателем І места и золотой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Абилов Талгат.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Абила Нурбол;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Актауского транспортного колледжа Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева Мухамбет Ермек;

обладателем І места и золотой медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Ондаган Мурат.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Сенгалиев Алибек;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Отелген Алишер;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Калманов Адилет.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Абдыров Асылбек;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Сатыбалды Рүстембек;

обладателем І места и золотой медали стал студент Бейнеуского политехнического колледжа Жұмабаев Мағжан.

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Қалымжанов Нұркен;

обладателями І места и золотой медали стали студент Бейнеуского политехнического колледжа Сұлтангалиев Еркебұлан и студент Мангистауского политехнического колледжа Изтурғанов Али.



обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Актауского медицинского колледжа Орынбасарова Жансая;

обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского областного медицинского колледжа Зиядинова Жадыра;

обладателем І места и золотой медали стал студент колледжа «Меирбике» Ылымов Марат.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Жадигеров Жандос;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Каракиянского профессионального колледжа Мамет Нурбакыт;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Нусупбаев Берекет.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент колледжа Кайнар Абдолхай Абдолазиз;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского колледжа нефти и газа им. О. Турмаганбетова Айдынғали Нұржан;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского политехнического колледжа Досниязов Әбілхайыр.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Актауского технологического колледжа сервиса Шаповалов Адам;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Актауского технологического колледжа сервиса Ералы Сырым;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Жалгасбаев Айбат.

обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Каюпова Нуртилек;

обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Кабиева Камила;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Жусипова Айгерим.



обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Щербаков Александр;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Ким Артем;

обладателем І места и золотой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Тулепбергенов Меркежан.

обладателем ІІІ места и бронзовой медали стал студент Мангистауского колледжа туризма Кошумкулов Куандык;

обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Жалгасбаева Амангул;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Алкувадова Тилектес.

обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Турченкова Алена;

обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Мұрзабек Фариза;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Шманова Әлима.

обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Қыдырбай Асия;

обладательницей ІІ места и серебряной медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Әбдірова Гүлбану;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского колледжа туризма Ташпулатова Азиза.

обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Жанаозенского политехнического колледжа Алдоңғарова Сымбат;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Ізғалиев Заманбек;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Жанаозенского политехнического колледжа Андірова Салима.

обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Мангистауского гуманитарного колледжа Орунбай Илия;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа Абдирахманова Нуржамал;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Мангистауского гуманитарного колледжа Тилегенова Ұлмекен.



обладательницей ІІІ места и бронзовой медали стала студентка Актауского технологического колледжа сервиса Сақыпкереева Сандуғаш;

обладателем ІІ места и серебряной медали стал студент Жанаозенского политехнического колледжа Көмекбаева Қазына;

обладательницей І места и золотой медали стала студентка Каракиянского профессионального колледжа Кунаева Ақжарқын.

Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «WorldSkills Kazakhstan» прошла в областной филармонии 24 февраля.- В региональном этапе конкурса принимали участие студенты учебных заведений технического и профессионального образования. Всего 150 студентов по 24 специальностям. Конкурсанты, занявшие первые места, отправятся в Астану на национальный чемпионат, который пройдёт в апреле, - говорит Альмара Сулименова.По специальности «Кирпичная кладка» участвовало пятеро студентов:По специальности «Сухое строительство и штукатурные работы» участвовало пятеро студентов:По специальности «Малярные и декоративные работы» участвовало пятеро студентов:По специальности «Облицовка плиткой» участвовало пятеро студентов:По специальности «Электромонтаж» участвовало семеро студентов:По специальности «Слесарное дело» участвовало шестеро студентов:По специальности «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» участвовало пятеро студентов:По специальности «Обслуживание грузовых автомобилей» участвовало пятеро студентов:По специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участвовало девятеро студентов:По специальности «Сварочные технологии» участвовало шестеро студентов:По специальности «Веб-дизайн» участвовало 12 студентов:По специальности «Инженерная графика САД (Система автоматизированного проектирования)» участвовало пятеро студентов:По специальности «Медицинский и социальный уход» участвовало семеро студентов:По специальности «Графический дизайн» участвовало шестеро студентов:По специальности «Сетевое и системное администрирование» участвовало семеро студентов:По специальности «Поварское дело» участвовало семеро студентов:По специальности «Кондитерское дело» участвовало пятеро студентов:По специальности «Ресторанный сервис» участвовало шестеро студентов:По специальности «Пекарское мастерство» участвовало пятеро студентов:По специальности «Туризм» участвовало четверо студентов:По специальности «Администрирование отеля» участвовало пятеро студентов:По специальности «Парикмахерское искусство» участвовало пятеро студентов:По специальности «Дошкольное воспитание» участвовало восьмеро студентов:По специальности «Дизайн и моделирование одежды» участвовало шестеро студентов:- По решению комиссии путёвки в Астану выданы 19 студентам. По пяти категориям призёрам не выданы билеты, так как этих специальностей нет в списке участников национального чемпионата, - сказала Альмара Сулименова.Видео Рашида Исмагилова