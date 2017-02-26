«Актау, говори!» Прощёное воскресенье

Фото Кадырбека Айдарулы
Православные христиане Актау просят прощения у своих близких в новом выпуске «Актау, говори!».
Видео Кадырбека Айдарулы, монтаж Рашида Исмагилова
Видео Кадырбека Айдарулы, монтаж Рашида Исмагилова
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Воскресенье, 26 Февраля
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Комментарии ( 5 )
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