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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 449

«Актау, говори!» Прощёное воскресенье

Последний день Масленицы — прощёное воскресенье. В этот день нужно покаяться во всех своих грехах, дабы очиститься духовно.

Фото Кадырбека Айдарулы
Православные христиане Актау просят прощения у своих близких в новом выпуске «Актау, говори!».



Видео Кадырбека Айдарулы, монтаж Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 5 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:01
Жел басталып кетпегені болмаса, мерекенің жақсы өткеніне сенімдімін ... bravo
 
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trump (Посетители) Сегодня, 15:58
ЕленаЕлена,
Я прикольней. sila
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 15:43
2.42-2.50 прикольный парень в красном ))))))
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:03
trump,
Бог простит и я прощаю. Мира и согласия всем нам! druzhba
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:27
Простите, кого обидел ненароком. И я прощаю вас. Всем добра и любви, люди!
 
 

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