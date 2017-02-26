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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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Самолет «Аэрофлота» вернулся в Актау после взлета по техническим причинам

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший 26 февраля по направлению Актау-Москва рейс US-1955, совершил посадку в Международном аэропорту Актау почти сразу после взлета. Об этом сообщили пассажиры рейса.

Фото m.planespotters.net
Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что так и не смогли сегодня, 26 февраля, улететь в Москву. Самолет должен был вылететь в 05:30. Люди прошли регистрацию и заняли посадочные места. Самолет взлетел, но через 10-15 минут полета вернулся обратно на посадочную полосу аэропорта Актау. По словам пассажиров, рейс перенесли на час ночи.

- С утра прошли регистрацию, все заняли свои места но борту. Минут через 10-15 после взлета услышали гул из двигателя с правой стороны. Почувствовали, как самолет снизил скорость. Командир борта сообщил, что по техническим причинам вынуждены вернуться в Актау. Весь полет двигатели уже не набирали оборот, при посадке самолет поводило вправо и влево. Как только приземлились, в самолете появился очень сильный запах керосина, - рассказали пассажиры.

Представитель компании «Аэрофлот» Асем Конысбай сообщила, что рейс перенесли на 27 февраля в 01:00. Для пассажиров организован транспорт до города, питание. Некоторых пассажиров разместили в гостинице.

- Лайнер по техническим причинам вернулся обратно, пассажиры безопасно покинули борт. Точные причины инцидента пока не знаем. Для исправности должен прилететь техник из Москвы. Пока неизвестно, люди полетят на этом же борту или будет предоставлен другой. Ранее этот же борт «Sukhoi Superjet» в январе не смог подняться в воздух из-за неработающего двигателя. Его починили специально прилетевшие специалисты и отправили в Москву без пассажиров. Сегодня мы даже и подумать не могли, что данный самолет вновь прилетит в Актау, - сказала Асем Конысбай.

Согласно данным сервиса Flightrafar24, Sukhoi Superjet 100-95B с бортовым номером RA-89045 который должен был выполнить сегодня рейс US1955, совешил свой первый полет 29 октября в 2014 году.

Самолеты марки «Sukhoi Superjet» кроме Актау летают в Атырау и Актобе. Все борты принадлежат компании «Аэрофлот». По состоянию на декабрь 2016 года в мире насчитывается 85 бортов «Sukhoi Superjet», находящихся в эксплуатации. Из них один принадлежит пограничной службе КНБ Республики Казахстан, 57 — России, 22 - Мексики, три -Ирландии и два - Таиланду. 

В 2013 году российские авиационные ведомства признали, что авиалайнер Sukhoi Super Jet 100 был изначально разработан с дефектами в конструкции. Как констатирует Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своей летной директиве от 6 ноября 2013, в SSJ-100 были «выявлены недоработки при проектировании». Росавиация рассказала, что уже 15 раз имели место «фактические предпосылки» к авиационным происшествиям с участием SSJ-100. Речь идет о таком конструкционном дефекте, как невыпуск предкрылков в момент посадки самолета на аэродром. Это приводит к тому, что при приземлении лайнера существенно увеличивается его скорость, что особенно опасно в зимний период. 


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Комментарии ( 3 )

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  • Пиночет
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 16:36
ЧТо-то я никакого кросина не почувствовала и организации трансфера в город не увидела... Может я слепа и глуха... Людей забирали в город на своих машинах те, за кем приехали из города... Нам дали какой -то номер телефона, по которому , якобы, можно узнавать новости о нашем рейсе, однако на телефон никто не отвечает... Несерьезно это товарищи представители аэрофлота... Дали телефон - будте добры отвечать на него.
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 16:34
Как это по нашему!
Ну если проблемный самолет, ну зачем его использовать???
Мало жертв что ли?
Я представляю состояние пассажиров.
Дебилы, ****ь (С.Лавров).
 
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Николай Мухалёв (Посетители) Сегодня, 16:23
что при приземлении лайнера существенно увеличивается его скорость, что особенно опасно в зимний период.
Да у этой какахи при минус 1 градусе даже багажники не открываются!вечно отогревают их что б открыть
Лада седан-баклажан!
 
 

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