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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 2492

В Актау отметили Масленицу

Сразу в нескольких местах на побережье Актау горожане жгли чучела Масленицы.

Фото автора и Ольги Ярославской
В 2017 году Масленица в Актау прошла с размахом. На набережной в 1 микрорайоне инициативная группа организовала гулянья для всех желающих. Люди приехали не только с блинами и хорошим настроением, но и привезли с собой чучела. В итоге вместо одной праздничной Масленицы горело сразу несколько "красавиц".

Празднования на набережной 1 микрорайона закончились быстро. Всему виной, по словам людей, ветреная погода.

Масленица. Актау

Автор: Пользователь


Зато семье Яценко плохая погода нипочем. Тут зиму проводили в лучших традициях праздника: с песнями, плясками и конкурсами.

Масленица. Актау, 2017

Автор: Кадырбек Айдар улы


Еще одно чучело "домохозяйки" мы заметили на побережье за городом. Его сжигали маленьким семейным кругом.

В Актау отметили Масленицу


Видео Кадырбека Айдарулы и elena777717


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Масленица


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Комментарии ( 8 )

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mr12 (Посетители) Сегодня, 20:58
Всех пацанов, кто целовал АК
на присяге, с праздником
 
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 mr12 (Посетители) Сегодня, 20:03
Наш город самый лучший!!!

Актау ФОРЕВА!!!
Это наш город!
 
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 mr12 (Посетители) Сегодня, 19:46
Хохол на аккордеоне играет! boyan
Юра, всех благ!!! bravo applause
 
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  • Mestnyi
  • trump
  • botden
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 19:05
Хаха. Прикольно как. Молодцы! И погода нипочем! Напрыгались,наелись,натанцевались видно. Я хоть сама не присутствовала,но искренне порадовалась глядя видео! Уважаю инициативных людей) Еще раз всех с праздником!!!
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:04
http://файлообменник.рф/1i7ao5737ceh.html
 
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 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 18:54
как и завещано было с левой стороны --приехал -смотрю нет ни кого -так и подумал -ага решили блинки в тихарятинку стрескать!! и тут мысль -а может там?? и за спасателей откатил -а там -народу как в бочке мёду -все идут талкаются на масленицу направляются -а нак самом берегу -нет ни преграды не берегу -народ стоит на чучела глядит-и все ждут *-когда сожгут! и начали по частям сжигать чучела -последней пионерка ****-была -гореть не хотела и сжечь не могли -благо ноги поджигателя помогли***но ветер задул и меня сдул!!!! С масленицей!!!!!
 
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 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:51
Самаурында болды ма, шайы тәтті болған болар. Әдемі суреттер ... bravo
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:05
Было СУПЕР! Организаторам спасибо!
Казахстан единственная страна, где на масленницу можно угоститься баурсаками, а на Наурыз блинами....
Люблю наш Казахстан....!
 
 

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