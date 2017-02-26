В Актау отметили Масленицу

Фото автора и Ольги Ярославской
В 2017 году Масленица в Актау прошла с размахом. На набережной в 1 микрорайоне инициативная группа организовала гулянья для всех желающих. Люди приехали не только с блинами и хорошим настроением, но и привезли с собой чучела. В итоге вместо одной праздничной Масленицы горело сразу несколько "красавиц".
Празднования на набережной 1 микрорайона закончились быстро. Всему виной, по словам людей, ветреная погода.
Зато семье Яценко плохая погода нипочем. Тут зиму проводили в лучших традициях праздника: с песнями, плясками и конкурсами.
Еще одно чучело "домохозяйки" мы заметили на побережье за городом. Его сжигали маленьким семейным кругом.
Видео Кадырбека Айдарулы и elena777717
Празднования на набережной 1 микрорайона закончились быстро. Всему виной, по словам людей, ветреная погода.
Масленица. АктауАвтор: Пользователь
Зато семье Яценко плохая погода нипочем. Тут зиму проводили в лучших традициях праздника: с песнями, плясками и конкурсами.
Масленица. Актау, 2017Автор: Кадырбек Айдар улы
Еще одно чучело "домохозяйки" мы заметили на побережье за городом. Его сжигали маленьким семейным кругом.
Видео Кадырбека Айдарулы и elena777717