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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 00:43

Просмотров: 77

Названа причина вынужденной посадки самолета «Аэрофлота» в Актау

Из-за неисправности вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер, самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актау. Об этом рассказал директор аэропорта Ергазы Жолдасов.

Фото из сети
По словам Ергазы Жолдасова, экипаж принял решение вернуться обратно.

- Они ожидают своих специалистов, инженеров, которые должны устранить неполадки. Может быть это электронно показывается отказ вентиляционной системы, может и в самом деле не работает. Пилоты не могут дальше лететь без акта о проделанной работе. Ожидаем специалистов и пассажиры смогут спокойно вылететь, - сообщил директор аэропорта агентству "Интерфакс-Казахстан"

На борту, по его словам, находились 82 пассажира и пять членов экипажа.

Предварительный вылет ожидается в 01:00 по местному времени.

Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау почти сразу после взлета.


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