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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 1369

Четверо больных туберкулезом мигрантов из Узбекистана выявлены в Мангистау с начала 2017 года

Среди страдающих туберкулезом один подросток, одна женщина и двое мужчин. Об этом рассказал Куат Титанов, директор Мангистауского областного противотуберкулезного диспансера.

Куат Титанов. Фото автора
Двое зараженных мигрантов проживают в Мунайлинском районе, по одному - в Жанаозене и Актау. В 2016 году физиатры Мангистау выявили туберкулез у 44 мигрантов.

По словам Куата Титанова, если каждый из них заразит 10 местных жителей, показатель заболевания может увеличиться до 440 человек.

- В 2017 году мы усилим работу в отношении мигрантов. Особенно проживающих в Бейнеуском районе. Здесь отмечается большой поток приезжих из соседних стран. В этом районе, в том числе, будет реализован проект «HOPE» («Надежда»), с которым мы сотрудничаем второй год. Участники проекта самостоятельно выявляют больных и помогают им получить медицинскую и социальную помощь. При установлении диагноза больные лечатся у нас в течение трех месяцев за счет средств проекта, затем мигрантов препровождают на родину, - рассказал Куат Титанов.

В 2016 году было обследовано порядка 500 мигрантов. Выявленные больные, по словам Куата Титанова, прибыли в нашу область из Украины, России, Азербайджана. Зарегистрировано 32 больных из Каракалпакстана.

С 27 февраля в Мангистауской области стартует месячник по борьбе с туберкулезом. О дате проведения дней открытых дверей в медицинских учреждениях, когда жители смогут получить бесплатную консультацию и пройти обследование, будет сообщено дополнительно.


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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 13:46
Цитата: DANTE
Пригласите к нам Дональда Трампа, пусть поможет со стеной....

Какого рода помощь- материальная или у вас с серым веществом проблемы? Не ищите источник своих бед за пределами страны. Все ваши проблемы имеют внутреннее происхождение. Вам не поможет даже господь Бог..
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 13:28
Пригласите к нам Дональда Трампа, пусть поможет со стеной....
 
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  • nadiuna
  • Mestnyi
 бася (Посетители) Сегодня, 13:23
1) очень странно как они их выявили,скорее всего те или на работу официально устраивались или видать совсем поплохело..а сколько их просто по улицам гуляет?
2) когда мамы тут на сайте бунтовали против присутствия в садике детей контактирующих с тубинфицированными,все на них накинулись типа ничего страшного..
тогда как понимать эту цитату
если каждый из них заразит 10 местных жителей


значит всё таки опасность есть? видимо не зря была паника? или будем тихо ждать ЕСЛИ ,ну а лучше не знать и не думать о этом?
 
 

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