Четверо больных туберкулезом мигрантов из Узбекистана выявлены в Мангистау с начала 2017 года

Куат Титанов. Фото автора

Двое зараженных мигрантов проживают в Мунайлинском районе, по одному - в Жанаозене и Актау. В 2016 году физиатры Мангистау выявили туберкулез у 44 мигрантов.



По словам Куата Титанова, если каждый из них заразит 10 местных жителей, показатель заболевания может увеличиться до 440 человек.



- В 2017 году мы усилим работу в отношении мигрантов. Особенно проживающих в Бейнеуском районе. Здесь отмечается большой поток приезжих из соседних стран. В этом районе, в том числе, будет реализован проект «HOPE» («Надежда»), с которым мы сотрудничаем второй год. Участники проекта самостоятельно выявляют больных и помогают им получить медицинскую и социальную помощь. При установлении диагноза больные лечатся у нас в течение трех месяцев за счет средств проекта, затем мигрантов препровождают на родину, - рассказал Куат Титанов.



В 2016 году было обследовано порядка 500 мигрантов. Выявленные больные, по словам Куата Титанова, прибыли в нашу область из Украины, России, Азербайджана. Зарегистрировано 32 больных из Каракалпакстана.



С 27 февраля в Мангистауской области стартует месячник по борьбе с туберкулезом. О дате проведения дней открытых дверей в медицинских учреждениях, когда жители смогут получить бесплатную консультацию и пройти обследование, будет сообщено дополнительно.