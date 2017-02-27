Объявления о работе в Актау появились на денежных купюрах

Фото предоставила Гульзира Айтмуханова
Купюры с объявлениями появились около месяца назад, рассказали сотрудники одного из банков Актау.
- Раньше нам такие деньги не приносили сдавать. В последний месяц приносят очень часто. И на пятистах тенге, и на двухтысячных купюрах и даже на десятитысячных. Эти банкноты изымаются из обихода, как ветхие. Но дело в том, что они не порванные, кто-то намеренно их портит, - рассказала Гульзира Айтмуханова, сотрудник одного из банков Актау.
В организации, размещающей телефон и объявления на национальной валюте, рассказали, что в связи с расширением штата ведется набор сотрудников. Кто в компании отвечает за размещение объявлений на денежных купюрах, не сообщили.
В Мангистауском филиале Национального банка РК рассказали, что за умышленную порчу банкнот наказание не предусмотрено.
- Купюры обмениваются в банке, и изымаются из обихода, как ветхие, - разъяснила Гульсым Кусаинова, заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями.
В Казахстане набирает популярность «игра на счастье», сообщает Nur.kz. Необходимо собрать семь купюр номиналом 200 тенге, серийный номер которых содержит хотя бы одну семерку. На одной из банкнот необходимо написать свое желание и сохранить до исполнения, остальные купюры раздать.
- Раньше нам такие деньги не приносили сдавать. В последний месяц приносят очень часто. И на пятистах тенге, и на двухтысячных купюрах и даже на десятитысячных. Эти банкноты изымаются из обихода, как ветхие. Но дело в том, что они не порванные, кто-то намеренно их портит, - рассказала Гульзира Айтмуханова, сотрудник одного из банков Актау.
В организации, размещающей телефон и объявления на национальной валюте, рассказали, что в связи с расширением штата ведется набор сотрудников. Кто в компании отвечает за размещение объявлений на денежных купюрах, не сообщили.
В Мангистауском филиале Национального банка РК рассказали, что за умышленную порчу банкнот наказание не предусмотрено.
- Купюры обмениваются в банке, и изымаются из обихода, как ветхие, - разъяснила Гульсым Кусаинова, заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями.
В Казахстане набирает популярность «игра на счастье», сообщает Nur.kz. Необходимо собрать семь купюр номиналом 200 тенге, серийный номер которых содержит хотя бы одну семерку. На одной из банкнот необходимо написать свое желание и сохранить до исполнения, остальные купюры раздать.
Фото Nur.kz