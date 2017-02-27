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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Объявления о работе в Актау появились на денежных купюрах

Объявления о приеме на работу можно встретить на купюрах номиналом от 500 до 10 тысяч тенге. В банках второго уровня банкноты изымают из обращения, как ветхие. Наказание за умышленную порчу банкнот не предусмотрено, сообщили в Мангистауском филиале Национального банка РК.

Фото предоставила Гульзира Айтмуханова
Купюры с объявлениями появились около месяца назад, рассказали сотрудники одного из банков Актау.

- Раньше нам такие деньги не приносили сдавать. В последний месяц приносят очень часто. И на пятистах тенге, и на двухтысячных купюрах и даже на десятитысячных. Эти банкноты изымаются из обихода, как ветхие. Но дело в том, что они не порванные, кто-то намеренно их портит, - рассказала Гульзира Айтмуханова, сотрудник одного из банков Актау.

В организации, размещающей телефон и объявления на национальной валюте, рассказали, что в связи с расширением штата ведется набор сотрудников. Кто в компании отвечает за размещение объявлений на денежных купюрах, не сообщили.

В Мангистауском филиале Национального банка РК рассказали, что за умышленную порчу банкнот наказание не предусмотрено.

- Купюры обмениваются в банке, и изымаются из обихода, как ветхие, - разъяснила Гульсым Кусаинова, заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями.
Объявления о работе в Актау появились на денежных купюрах


В Казахстане набирает популярность «игра на счастье», сообщает Nur.kz. Необходимо собрать семь купюр номиналом 200 тенге, серийный номер которых содержит хотя бы одну семерку. На одной из банкнот необходимо написать свое желание и сохранить до исполнения, остальные купюры раздать.

Объявления о работе в Актау появились на денежных купюрах

Фото Nur.kz


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Комментарии ( 6 )

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  • trump
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:33
Интересно какая работа?
Сидеть и печатать на купюрах?))
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:19
Ищу з/пл, работу не предлагать! (с) dada
 
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  • Швейк
  • Lurker
  • trump
  • Pear
 Крадун (Посетители) Сегодня, 18:00
Элементарный мамбетизм!!!!
 
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  • Крадун
  • Pear
 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:41
"Тяньшисты" уже не знают как бы побольше народа в свои сети заманить, изворачиваются так, что любой уж угодивший в сковородку позавидует lol
Наказывать за такое надо, обнаглели в край!
 
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  • trump
 Улан (Посетители) Сегодня, 17:38
Маривана,
Вот их за порчу денежных знаков можно за уши притянуть.
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 17:32
что в связи с расширением штата ведется набор сотрудников


это же лохотронщики из MLM. сидят в ак бокене, народ обманывают.

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