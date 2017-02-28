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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:23

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Бесплатно обучать рабочим специальностям планируют в колледжах Мангистау

Бесплатно обучать жителей Мангистау планируют в 20-ти колледжах области. Полный список специальностей еще не утвержден. Об этом рассказала Альмара Сулименова, руководитель отдела технического и профессионального образования (ТиПО) управления образования Мангистауской области.

Управление образования Мангистауской области. Фото автора
Поступить в колледжи региона смогут не только молодые люди, окончившие 9 или 11 класс, но и все желающие. Для студентов старше 29 лет, как рассказали в управлении образования, предусмотрено краткосрочное обучение. Для учащихся младше 29 лет обучение пройдет по полной программе курса по выбранной специальности.

- Планируется обучение по очной и заочной формам. Приём документов начнётся 20 июня и продлится до 20 августа, - говорит Альмара Сулименова.

В районных и городских администрациях, по словам руководителя отдела ТиПО, будут созданы мобильные группы для приёма документов. После выбора специальности желающие пройти обучение должны будут обратиться в районные акиматы с заявлением и удостоверением личности. Там же можно получить направление в среднее специальное учебное заведение.

- Желающим не нужно будет сдавать экзамены, проходить собеседование. Программа предусматривает бесплатное питание и деньги на проезд до места учебы, а также обеспечение спецодеждой для прохождения производственной практики, - рассказала Альмара Сулименова.

Полный список специальностей, по которым студенты смогут обучаться бесплатно, утвердят в мае 2017 года.

В 2016 году рабочим профессиям обучали в 16-ти колледжах Мангистауской области:

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Комментарии ( 6 )

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mr12 (Посетители) Сегодня, 14:02
Цитата: Klim Chugunkin
я бы сказал 15.
5 учиться и еще 10 отработать.

эти точно не подведут и людей на улице штрафовать не будут.
Даю рубль за сто.
Рабочий класс нашего государства.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:01
Аспаз,
Тігінші,
Есепші,
Тhe End!
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 13:57
И каждому пацану подъёмные из бюджета.
 
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: เกลียด
Спохватились да припозднились походу, сроки прошли десять лет потеряли по максимуму, не видать вам работяг как минимум ещё лет примерно десять квалифицированных.

я бы сказал 15.
5 учиться и еще 10 отработать.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • akulina
 mr12 (Посетители) Сегодня, 13:55
Хорошая новость!!!
Я в 17 лет на монтаж пошёл.
Даёшь рабочий класс стране!!!
 
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  • akulina
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 13:33
Спохватились lol да припозднились походу, сроки прошли десять лет потеряли по максимуму, не видать вам работяг как минимум ещё лет примерно десять квалифицированных.
 
 

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