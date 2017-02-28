Бесплатно обучать рабочим специальностям планируют в колледжах Мангистау

- ГККП «Мангистауский политехнический колледж», Актау, 3Б микрорайон

- ГККП «Манистауский энергетический колледж», Актау, 3Б микрорайон

- ГККП «Мангистауский технический колледж», Шетпе

- ГККП «Жанаозенский колледж нефти и газа», Жанаозен, 4 микрорайон

- ГККП «Мангистауский колледж туризма», Актау, 23 микрорайон

- ГККП «Актауский технологический колледж сервиса», Актау, 27 микрорайон

- ГККП «Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий», Жанаозен, 4 микрорайон

- ГККП «Бейнеуский политехнический колледж», Бейнеу, улица Хибаса 1

- ГККП «Каракиянский профессиональный колледж», Жетыбай

- ГККП «Специализированный технический колледж-172/1», Актау, промышленная зона

- ТОО колледж «Меирбике», Актау, 26 микрорайон

- Колледж «Кайнар», Актау, 3Б микрорайон

- ТОО Прикаспийский колледж «Болашак», Актау, 27 микрорайон

- Актауский учетно –технологический колледж, Актау, 24 микрорайон

- Актауский транспортный колледж Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Актау, 9 микрорайон

- Жанаозенский политехнический колледж, Жанаозен, микрорайон «Аксу»

Поступить в колледжи региона смогут не только молодые люди, окончившие 9 или 11 класс, но и все желающие. Для студентов старше 29 лет, как рассказали в управлении образования, предусмотрено краткосрочное обучение. Для учащихся младше 29 лет обучение пройдет по полной программе курса по выбранной специальности.- Планируется обучение по очной и заочной формам. Приём документов начнётся 20 июня и продлится до 20 августа, - говорит Альмара Сулименова.В районных и городских администрациях, по словам руководителя отдела ТиПО, будут созданы мобильные группы для приёма документов. После выбора специальности желающие пройти обучение должны будут обратиться в районные акиматы с заявлением и удостоверением личности. Там же можно получить направление в среднее специальное учебное заведение.- Желающим не нужно будет сдавать экзамены, проходить собеседование. Программа предусматривает бесплатное питание и деньги на проезд до места учебы, а также обеспечение спецодеждой для прохождения производственной практики, - рассказала Альмара Сулименова.Полный список специальностей, по которым студенты смогут обучаться бесплатно, утвердят в мае 2017 года.В 2016 году рабочим профессиям обучали в 16-ти колледжах Мангистауской области: