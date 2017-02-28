Бесплатно обучать рабочим специальностям планируют в колледжах Мангистау

Управление образования Мангистауской области. Фото автора
Поступить в колледжи региона смогут не только молодые люди, окончившие 9 или 11 класс, но и все желающие. Для студентов старше 29 лет, как рассказали в управлении образования, предусмотрено краткосрочное обучение. Для учащихся младше 29 лет обучение пройдет по полной программе курса по выбранной специальности.
- Планируется обучение по очной и заочной формам. Приём документов начнётся 20 июня и продлится до 20 августа, - говорит Альмара Сулименова.
В районных и городских администрациях, по словам руководителя отдела ТиПО, будут созданы мобильные группы для приёма документов. После выбора специальности желающие пройти обучение должны будут обратиться в районные акиматы с заявлением и удостоверением личности. Там же можно получить направление в среднее специальное учебное заведение.
- Желающим не нужно будет сдавать экзамены, проходить собеседование. Программа предусматривает бесплатное питание и деньги на проезд до места учебы, а также обеспечение спецодеждой для прохождения производственной практики, - рассказала Альмара Сулименова.
Полный список специальностей, по которым студенты смогут обучаться бесплатно, утвердят в мае 2017 года.
В 2016 году рабочим профессиям обучали в 16-ти колледжах Мангистауской области:
- Планируется обучение по очной и заочной формам. Приём документов начнётся 20 июня и продлится до 20 августа, - говорит Альмара Сулименова.
В районных и городских администрациях, по словам руководителя отдела ТиПО, будут созданы мобильные группы для приёма документов. После выбора специальности желающие пройти обучение должны будут обратиться в районные акиматы с заявлением и удостоверением личности. Там же можно получить направление в среднее специальное учебное заведение.
- Желающим не нужно будет сдавать экзамены, проходить собеседование. Программа предусматривает бесплатное питание и деньги на проезд до места учебы, а также обеспечение спецодеждой для прохождения производственной практики, - рассказала Альмара Сулименова.
Полный список специальностей, по которым студенты смогут обучаться бесплатно, утвердят в мае 2017 года.
В 2016 году рабочим профессиям обучали в 16-ти колледжах Мангистауской области: