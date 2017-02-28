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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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В День благодарности в Актау пройдут праздничные мероприятия

День благодарности отметят 1 марта. В Актау пройдут праздничные и благотворительные мероприятия. Об этом рассказали в акимате Актау.

Иллюстративное фото
В торгово-развлекательном центре «Байтерек» благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» проведет акцию для детей из малообеспеченных семей. Начало в 09:00. Для малышей будет организована праздничная программа.

С днем благодарности поздравят дворников Актау студенты и школьники. Они примут участие в акции «Спасибо за чистый город» и вручат подарки работникам коммунальных предприятий, убирающим улицы.

В школах и детских садах Актау запланировано проведение акции благодарности учащихся. Школьники и воспитанники детских садов поздравят преподавателей и поблагодарят их за нелегкий труд.

Открытое первенство города по настольному теннису начнется в 10:00 в здании «Катказ» в 22 микрорайоне Актау.

В ходе акции «Спасибо за мирную жизнь» молодежь Актау поздравит ветеранов Великой Отечественной войны.

Праздничный концерт «Шын жүректен» пройдет в 11:00 в доме престарелых Актау.

В областном театре кукол в 11:00 пройдет показ театральной постановки режиссера Надежды Насыровой «Ақшора мен Белтұран туралы аңыз».

Информационный час «Алғыс жүректен шығады» пройдет в 11:00 в областной универсальной библиотеке в 7 микрорайоне Актау.

С 09:00 до 18:00 все желающие смогут посетить День открытых дверей в областном краеведческом музее.

В 17:00 в областном музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина пройдет показ спектакля «Ұлым саған айтам».

Завершится празднование Дня благодарности концертом «Мост дружбы» танцевального ансамбля «Настроение». Он пройдет в 19:30 в культурно-досуговом комплексе имени Абая. В концерте примут участие: образцовый коллектив театра-студии моды «Колибри», ансамбли танца «Жорга» и «Альтаир», группа «Каусар», вокалисты детской студии «Радуга», а также танцоры студии бальных танцев «Dance мания». Билеты на концерт можно приобрести в кассе КДК имени Абая. Справки по телефону: 8 701 472 3132.

Фото с сайта sputnik.az. Видео из «Instagram»

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