В День благодарности в Актау пройдут праздничные мероприятия

1 марта состоится концерт.Зрители мы вас любим и ждём у себя на концерте.Билеты в кассе КДК им.Абая Публикация от 87014723132...87073990179 (@zina_bairamova) Фев 27 2017 в 1:46 PST

В торгово-развлекательном центре «Байтерек» благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» проведет акцию для детей из малообеспеченных семей. Начало в 09:00. Для малышей будет организована праздничная программа.С днем благодарности поздравят дворников Актау студенты и школьники. Они примут участие в акции «Спасибо за чистый город» и вручат подарки работникам коммунальных предприятий, убирающим улицы.В школах и детских садах Актау запланировано проведение акции благодарности учащихся. Школьники и воспитанники детских садов поздравят преподавателей и поблагодарят их за нелегкий труд.Открытое первенство города по настольному теннису начнется в 10:00 в здании «Катказ» в 22 микрорайоне Актау.В ходе акции «Спасибо за мирную жизнь» молодежь Актау поздравит ветеранов Великой Отечественной войны.Праздничный концерт «Шын жүректен» пройдет в 11:00 в доме престарелых Актау.В областном театре кукол в 11:00 пройдет показ театральной постановки режиссера Надежды Насыровой «Ақшора мен Белтұран туралы аңыз».Информационный час «Алғыс жүректен шығады» пройдет в 11:00 в областной универсальной библиотеке в 7 микрорайоне Актау.С 09:00 до 18:00 все желающие смогут посетить День открытых дверей в областном краеведческом музее.В 17:00 в областном музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина пройдет показ спектакля «Ұлым саған айтам».Завершится празднование Дня благодарности концертом «Мост дружбы» танцевального ансамбля «Настроение». Он пройдет в 19:30 в культурно-досуговом комплексе имени Абая. В концерте примут участие: образцовый коллектив театра-студии моды «Колибри», ансамбли танца «Жорга» и «Альтаир», группа «Каусар», вокалисты детской студии «Радуга», а также танцоры студии бальных танцев «Dance мания». Билеты на концерт можно приобрести в кассе КДК имени Абая. Справки по телефону: 8 701 472 3132.[/center]