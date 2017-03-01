Жители Актау стали чаще обращаться к травматологам по причине деформации стопы

Вальгусная деформация стоп - заболевание, при котором искривляется плюсне-фаланговый сустав первого пальца и деформируются остальные пальцы. Заболевание характеризуется невозможностью ношения обычной обуви из-за образовавшейся «шишки» у основания большого пальца и сопровождается ноющей болью.

Троих пациенток со второй и третьей стадией вальгусной деформации стопы направили на операцию в клиники Астаны. В 2016 году диагноз выставлен 183 пациентам, в том числе 176 женщинам старше 40 лет.Вальгусная деформация стоп развивается постепенно, говорит Амангуль Конырова. Чаще всего пациенты обращаются за медицинской помощью, когда при ходьбе появляются боли и искривляется первый палец стопы.- С «косточкой на ноге» знакомо огромное количество людей. При этом искривляется не только сустав и сам большой палец, но и соседние пальцы и стопа в целом. Со временем второй палец поднимается кверху, на нем образуется мозоль. В целом деформация ухудшает кровоснабжение стопы, что способствует и развитию артрозов. Поэтому к врачу необходимо обратиться при первых признаках заболевания, так как коррекция деформации на ранних стадиях может уберечь от операции. При незначительной деформации и своевременном лечении внешний вид и функцию суставов стоп можно восстановить, - рассказала Амангуль Конырова.Со слов специалистов, заболевание обостряется при эндокринных нарушениях, генетической расположенности, плоскостопии, при ношении обуви с узким носком и на высоких каблуках. Допустимая высота каблука, как говорит травматолог, - три-четыре сантиметра и для мужчин, и для женщин. Не рекомендует врач длительно носить плоскую обувь. Желательно использовать ортопедическую обувь или применять ортопедические стельки. После 40 лет необходимо применять препараты с содержанием кальция.