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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:11

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Жители Актау стали чаще обращаться к травматологам по причине деформации стопы

С начала года к травматологам Актауской городской поликлиники №2 (АГП) обратились 12 пациентов с вальгусной деформацией стопы. Об этом рассказала Амангуль Конырова, врач-травматолог АГП №2.

Травматолог проводит осмотр пациентки. Фото автора
Троих пациенток со второй и третьей стадией вальгусной деформации стопы направили на операцию в клиники Астаны. В 2016 году диагноз выставлен 183 пациентам, в том числе 176 женщинам старше 40 лет.

Вальгусная деформация стоп развивается постепенно, говорит Амангуль Конырова. Чаще всего пациенты обращаются за медицинской помощью, когда при ходьбе появляются боли и искривляется первый палец стопы.

- С «косточкой на ноге» знакомо огромное количество людей. При этом искривляется не только сустав и сам большой палец, но и соседние пальцы и стопа в целом. Со временем второй палец поднимается кверху, на нем образуется мозоль. В целом деформация ухудшает кровоснабжение стопы, что способствует и развитию артрозов. Поэтому к врачу необходимо обратиться при первых признаках заболевания, так как коррекция деформации на ранних стадиях может уберечь от операции. При незначительной деформации и своевременном лечении внешний вид и функцию суставов стоп можно восстановить, - рассказала Амангуль Конырова.

Со слов специалистов, заболевание обостряется при эндокринных нарушениях, генетической расположенности, плоскостопии, при ношении обуви с узким носком и на высоких каблуках. Допустимая высота каблука, как говорит травматолог, - три-четыре сантиметра и для мужчин, и для женщин. Не рекомендует врач длительно носить плоскую обувь. Желательно использовать ортопедическую обувь или применять ортопедические стельки. После 40 лет необходимо применять препараты с содержанием кальция.

Что такое вальгусная деформация стопы?

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