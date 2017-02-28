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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

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Победителями соревнований «Веселые старты» стали воспитанники детского сада №4 Актау

Второе место завоевала команда из детского сада №42, третье место у команды из детского сада №8. Об этом рассказала главный судья соревнований Валентина Зайцева, преподаватель центра «Школьник».

Состязания среди участников эстафеты. Фото автора
Дети должны были пройти спортивные испытания, включая большую эстафету. Цель мероприятия, по словам Валентины Зайцевой, закрепить спортивные навыки, полученные на занятиях физической культуры, воспитать чувство ответственности за свою команду.

- Как интересно работать с малышами. У них все всерьез, все взаправду. Поэтому они и стараются по-настоящему. И дружат так, что можно позавидовать. И помощь, и взаимовыручка у них открытые, не за подарки. Ребята изо всех сил бегали, лазили, прыгали в эстафетах. Особое место было отведено спасению животных на санях. Команды по очереди вывозили животных из «завалов», помогая друг другу. На интеллектуальной паузе малыши корректно отвечали, что нужно делать, если возник пожар и пострадал человек, - рассказала Валентина Зайцева.

Все три команды старались проявить свои спортивные качества. Участникам необходимо было показать свое умение быстро бегать и пролазить в обруч, продемонстрировать меткость, пытаясь попасть мячом в корзину.

Все участники соревнований получили подарки и грамоты.



В этот же день сотрудники актауского управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) подвели итоги городского конкурса детских рисунков «Защити себя».
Победители конкурса получили грамоты и шоколад. В конкурсе приняли участие воспитанники дворовых клубов «Толкын», «Шагала», центра «Школьник», средних школ №1, 2 и частной школы «Шамширак».

- Лучшие работы были у дошкольников Александры Ершовой, Аиды Тлеужановой, Ивана Голубь, Миланы Коротченко, Тогжан Кадис и Анемы Дуйсеновой. Среди школьников победили Милана Аббасова, Матвей Ятлук, Вика Копылова, Тимур Ибрагимов, Сабина Гусейнова, Полина Савченко и Полина Гаптыгалиева. Ребята прекрасно справились с заданием и заслуженно получили награды, - сказал старший лейтенант гражданской защиты Нурсултан Абдираш, старший инженер УЧС Актау.

Организатором соревнований выступил актауский городской отдел физической культуры и спорта совместно с городским отделом образования.


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«Веселые старты»


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