Победителями соревнований «Веселые старты» стали воспитанники детского сада №4 Актау

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Дети должны были пройти спортивные испытания, включая большую эстафету. Цель мероприятия, по словам Валентины Зайцевой, закрепить спортивные навыки, полученные на занятиях физической культуры, воспитать чувство ответственности за свою команду.- Как интересно работать с малышами. У них все всерьез, все взаправду. Поэтому они и стараются по-настоящему. И дружат так, что можно позавидовать. И помощь, и взаимовыручка у них открытые, не за подарки. Ребята изо всех сил бегали, лазили, прыгали в эстафетах. Особое место было отведено спасению животных на санях. Команды по очереди вывозили животных из «завалов», помогая друг другу. На интеллектуальной паузе малыши корректно отвечали, что нужно делать, если возник пожар и пострадал человек, - рассказала Валентина Зайцева.Все три команды старались проявить свои спортивные качества. Участникам необходимо было показать свое умение быстро бегать и пролазить в обруч, продемонстрировать меткость, пытаясь попасть мячом в корзину.Все участники соревнований получили подарки и грамоты.В этот же день сотрудники актауского управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) подвели итоги городского конкурса детских рисунков «Защити себя».Победители конкурса получили грамоты и шоколад. В конкурсе приняли участие воспитанники дворовых клубов «Толкын», «Шагала», центра «Школьник», средних школ №1, 2 и частной школы «Шамширак».- Лучшие работы были у дошкольников Александры Ершовой, Аиды Тлеужановой, Ивана Голубь, Миланы Коротченко, Тогжан Кадис и Анемы Дуйсеновой. Среди школьников победили Милана Аббасова, Матвей Ятлук, Вика Копылова, Тимур Ибрагимов, Сабина Гусейнова, Полина Савченко и Полина Гаптыгалиева. Ребята прекрасно справились с заданием и заслуженно получили награды, - сказал старший лейтенант гражданской защиты Нурсултан Абдираш, старший инженер УЧС Актау.Организатором соревнований выступил актауский городской отдел физической культуры и спорта совместно с городским отделом образования.