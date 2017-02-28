В Актау пройдет ярмарка изделий ручной работы

На ярмарке можно будет приобрести цветочные композиции. Фото организаторов

Ярмарка изделий ручной работы «Hand Made» пройдет в девятый раз. Здесь можно будет увидеть и приобрести аксессуары и украшения для волос, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки. Все это, по словам организаторов, сделано руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. В этот раз здесь будут представлены изделия из серебра и нижнее белье, сделанные вручную.



- Для тех, кто мечтал приобщиться к рукоделию, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению сувениров, аксессуаров и других полезных в быту вещей. Приглашенные художники по face-art (роспись лица) сделают рисунки детям, а также пройдут розыгрыши и лотерея для покупателей. Хочу отметить, что «Hand Made» - это не любительские поделки, а уникальные и удивительные вещи! Приглашаем в этом убедиться всех желающих, - отметила Люся Пасмурная.



Ярмарка пройдет 5 марта с 11:00 до 17:00 в «Гранд Отель Виктори» (13 микрорайон, здание 25А, 2 этаж). Вход свободный. Телефон для справок: 8 778 227 97 84.