Предлагаем женщинам Актау создать образ идеального мужчины (онлайн-опрос)

Фото с сайта mamarabotaet.ru
Только на Lada.kz вы сможете выбрать глаза, телосложение, прическу, рост и другие желаемые критерии идеального мужчины. Образ, набравший наибольшее количество голосов, будет воссоздан по окончании голосования.
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Понедельник, 06 Марта
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Комментарии ( 11 )
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