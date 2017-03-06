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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

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Предлагаем женщинам Актау создать образ идеального мужчины (онлайн-опрос)

В канун празднования 8 марта Lada.kz предлагает представительницам прекрасного пола пройти небольшой тест и собрать воедино «Портрет идеального мужчины по мнению жительниц города Актау».

Фото с сайта mamarabotaet.ru
Только на Lada.kz вы сможете выбрать глаза, телосложение, прическу, рост и другие желаемые критерии идеального мужчины. Образ, набравший наибольшее количество голосов, будет воссоздан по окончании голосования.




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Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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  • molotOK
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:10
Раннее утро. Кухня.
Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
- Милый, ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Что, опять?! (с) lol
 
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  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 12:56
olivka,
Животик всегда можно отрастить. smutili
 
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  • trump
  • Швейк
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:42
Цитата: trump
Лысый питбуль со сломанным носом и покусанными губами, который легко умещается даже под журнальным столиком. Как вам мой портрет?

Практически-идеал. Как говАривал мой знакомый друг: мужчина должен быть небрит, вонюч и волосат...

А вообще, я очень сомневаюсь, что высокому темноволосому с голубыми глазами, со спортивным телосложением, дано влюбиться в даму чуть больше, чем в себя самого любимого. Меня, например, слегка тошнит при виде красивого мужика, если в глазах нет ума, а в уме-чувство юмора. lol
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 12:34
А как отсекать будете голосующих м от ж rofl ?!

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • trump
 olivka (Посетители) Сегодня, 12:21
Эх ,жаль что тут про пивной животик ничего не сказано rofl

Я не флудер , просто мне есть что сказать!
 
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  • olivka
  • trump
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 12:11
Хоспади! Кому он нужен идеальный? shock
Цитата: trump
который легко умещается даже под журнальным столиком

Классно)) Главное компактный)
 
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  • olivka
  • trump
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
 Тина (Посетители) Сегодня, 12:10
Цитата: trump
Лысый питбуль со сломанным носом и покусанными губами, который легко умещается даже под журнальным столиком. Как вам мой портрет?

еще и с разными оттопыренными ушами love
Это ж он, мой прынц!))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Erjeii (Посетители) Сегодня, 12:04
лада, что за бред? то подарки то мужчины, автор этих тем явно женщина, много на себя берет! тупой опрос...
 
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  • МаняМ
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:46
которых выбрали, таких не существует. это 10 разных мужиков lol а жаль!..
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 11:44
что то были вопросы с одним адекватным ответом...
 
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