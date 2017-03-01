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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:12

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В Мангистауской областной больнице впервые провели эндоваскулярную операцию на щитовидной железе

В ангиолаборатории Мангистауской областной больницы (МОБ) врачи впервые провели операцию по выборочной закупорке артерий щитовидной железы без разрезов. Мужчина 1972 года рождения длительное время страдал зобом. Кайрат Толеп, заведующий ангиолабораторией МОБ, говорит о благоприятном прогнозе для больного.

Кайрат Толеп демонстрирует операцию на мониторе. Фото автора
Пациент 1972 года рождения длительное время страдал диффузным токсическим зобом. Отказ пациента от операции, как говорит Кайрат Толеп, мог со временем привести к хронической сердечной недостаточности.

- Пациента беспокоило тревожное состояние, температура выше нормы, тремор (дрожание конечностей), экзофтальм (выпячивание глаз). Возникла необходимость в малоинвазивной операции (без разрезов), которая позволила нам через бедренную артерию войти в артерию щитовидной железы и избирательно закупорить ее кровеносные сосуды. В течение месяца состояние больного должно прийти в норму. Дальнейший прогноз для пациента положительный, - рассказал Кайрат Толеп.

В феврале в условиях ангиолаборатории двоим пациентам с сахарным диабетом проведена ангиопластика сосудов нижних конечностей (процедура, восстанавливающая проходимость в сосудах).

Еще двое больных с длительным носовым кровотечением неясной этиологии прошли малоинвазивную процедуру. Как сказал Кайрат Толеп, прогноз для обоих пациентов благоприятный.

В 1998 году Кайрат Орынбайулы окончил Актюбинский медицинский институт. В середине 90-х проходил практику, затем интернатуру в Мангистауской областной больнице. После окончания института начал работать в АГП №2 участковым терапевтом. Работу продолжил в приемном покое МОБ, в отделении гастроэнтерологии. Обучился на кардиолога и ревматолога за границей. Шесть лет работал во второй городской больнице г.Астаны заведующим ангиолаборатории.
С февраля 2017 года по приглашению руководства МОБ возглавляет ангиолабораторию больницы.

Что такое эндоваскулярная хирургия?
Хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.

Что такое эмболизация?
Эмболизация – это малоинвазивная внутрисосудистая процедура, альтернативная традиционному хирургическому вмешательству. Суть ее состоит в избирательной окклюзии (закупорке) кровеносных сосудов.

Что такое диффузный токсический зоб?
В настоящее время заболевание рассматривается как наследственное аутоиммунное заболевание, которое передаётся многофакторным путём. Факторы, провоцирующие развитие заболевания: психические травмы, инфекционно-воспалительные заболевания, черепно-мозговые травмы, заболевания носоглотки.

Заболевание наиболее часто встречается у женщин, в восемь раз чаще, чем у мужчин. Чаще всего оно развивается в среднем возрасте (наиболее часто между 30 и 50 годами), но не является редкостью заболевание и у подростков, и молодых людей, в период беременности, менопаузы и у людей старше 50 лет. Существует значительная семейная предрасположенность.


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Комментарии ( 1 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 13:35
молодцы, надо совершенствоваться, отрадно что помогли молодому человеку.
Страшная болезнь этот зоб...

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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