Прокуратура Мангистау: В областном центре инспекторы дорожной полиции работали больше положенного

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Действия начальника МПС нарушают конституционные права его подчиненных, считают в прокуратуре Актау после рассмотрения жалобы гражданки Ж.



- Установлено, что начальник МПС утвердил рабочий график для инспекторов четвёртой роты батальона дорожной патрульной полиции, где указаны часы работы - с 12:00 до 23:00. Продолжительность рабочего времени в неделю, таким образом, составляла 66 часов. Однако, согласно требованиям трудового законодательства, продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Мангистауской области.



Прокуратура Актау внесла представление об устранении нарушений законности в адрес начальника МПС Мангистауской области.