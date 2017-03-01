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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:54

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Прокуратура Мангистау: В областном центре инспекторы дорожной полиции работали больше положенного

Начальник местной полицейской службы (МПС) Актау нарушил трудовое законодательство РК. Его подчиненные работали на 26 часов в неделю больше, чем положено. К такому выводу пришли в прокуратуре Актау, рассмотрев обращение гражданки Ж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мангистауской области на сайте ведомства.

Фото из архива Lada.kz
Действия начальника МПС нарушают конституционные права его подчиненных, считают в прокуратуре Актау после рассмотрения жалобы гражданки Ж.

- Установлено, что начальник МПС утвердил рабочий график для инспекторов четвёртой роты батальона дорожной патрульной полиции, где указаны часы работы - с 12:00 до 23:00. Продолжительность рабочего времени в неделю, таким образом, составляла 66 часов. Однако, согласно требованиям трудового законодательства, продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Мангистауской области.

Прокуратура Актау внесла представление об устранении нарушений законности в адрес начальника МПС Мангистауской области.


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Комментарии ( 11 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 21:16
так на дороге живые деньги -они скоро сутками будут дежурить - а толку с них?? последние события показывают полную неспособность адекватно отвечать *на реалии сегоднешнего дня* кражи налёты - погромы автомашин* -а парни не покладая рук сутками пашут и всё ни как!!! а может -задачи надо ставить правильные руководству***не мзду приносить в конце смены а искать преступников работать с населением? как показывает практика -мусор не закреплёный за територией не имеющий связей с креминалом * бесполезен в розыскной службе -вот им и остаётся тормозить на шару машины и у водил вымогать то за не работающий поворотник -то за отссутствие документов**
*******************************
а с чего это вдруг прокуратура зашевелилась ?? с ваших тоже пенку сняли да?
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 20:53
Благо работаю в компаний, где даже на одну минуту не задерживают и не идет об этом речи. Рабочая время всегда должна быть в приоритете!

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • Швейк
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  • เกลียด
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 20:37
— Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен! - радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день... lol
 
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machete2015 (Посетители) Сегодня, 20:34
Казна пустела надо было нарабатывать!!!Все правильно он делал!!!!!!!! fuck
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 20:00
Цитата: trump
Они делятся нахапанным с этим самым начальником МПС.

Там цепь простая,терпила платит,экипаж утром бабками трясёт к примеру напротив цона,если не хватает летят три экипажа на доработку и потом сумму дежурному,долю свои они знают,а дежурный командиру ну и тот наверх как и должно. Схема правильная мне открытая кентом-ментом.
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 19:15
Они делятся нахапанным с этим самым начальником МПС.
 
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 baks (Посетители) Сегодня, 19:03
ну и был со мной такой же случай. на работу и в праздичные дни выходили,и сверхурочно оставались,и ввыходные работали. и ни кто ничего нам не доплачивал. голая зарплата была. а когда написал в интернете жалобу на ген директора в алматы в центр прав по защите трудового коллектива,то меня вежливо попросили написать заявление по собственному,ссылаясь на то что ген директор мне не даст работать. вот так и верь высокопоставленным начальником. как водном фильме было сказана: сила в правде брат. да только эту правду ни кто не хочет отстаивать обидно
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 18:31
представляю как они расстроились что им запретили выходить сверхурочно..ещё и дома выговор получат..
 
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 Пиночет (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: albatross
если сам начальник МПС нарушает Конституционные права,что там говорить о подчинённых!

В точку. Это коренной смысл.
Прокуратура Актау внесла представление об устранении нарушений законности в адрес начальника МПС

Интересно, если бы это было частное ТОО, то сколько сотен МРП был бы штраф?
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 18:19
Гаишник-отец будит гаишника-сына:
— Сынок, вставай, на работу пора.
— А сколько времени?
— Полседьмого.
— Так ведь рано ещё!
— Какой рано, они уже полчаса бесплатно ездят!

Переработка им на пользу как не крути.
 
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