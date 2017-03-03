Конкурс к Международному дню кошек продлен

Фото Lada.kz
Уважаемые пользователи и участники конкурса, посвященного Международному дню кошек! Количество присланных вами фотографий оказалось больше, чем технические возможности раздела «Комментарии» нашего сайта.
Чтобы дать возможность вам, уважаемые пользователи, разместить фото любимцев на Lada.kz, мы приняли решение продлить конкурс до 00:00 понедельника, 6 марта. Итоги голосования подведут утром 7 марта.
Результаты голосования в комментариях обнуляются. Фото, которые были размещены в комментариях и загрузились корректно, перенесены в раздел «Конкурсы». Пользователь может добавить только одну фотографию любимца. Для этого необходимо пройти в раздел, заполнить все поля и загрузить фото. Ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.
Напомним, победителем конкурса признается питомец, набравший большее количество голосов. Чтобы проголосовать за понравившегося котика, нажмите кнопку «Нравится» в разделе.
Приносим извинения за предоставленные неудобства, надеемся на ваше понимание.
Чтобы дать возможность вам, уважаемые пользователи, разместить фото любимцев на Lada.kz, мы приняли решение продлить конкурс до 00:00 понедельника, 6 марта. Итоги голосования подведут утром 7 марта.
Результаты голосования в комментариях обнуляются. Фото, которые были размещены в комментариях и загрузились корректно, перенесены в раздел «Конкурсы». Пользователь может добавить только одну фотографию любимца. Для этого необходимо пройти в раздел, заполнить все поля и загрузить фото. Ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.
Напомним, победителем конкурса признается питомец, набравший большее количество голосов. Чтобы проголосовать за понравившегося котика, нажмите кнопку «Нравится» в разделе.
Приносим извинения за предоставленные неудобства, надеемся на ваше понимание.