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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

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Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на мусорную свалку у заброшенного кафе

Горожане уверяют: у здания бывшего кафе образовалась мусорная свалка, в помещении ночуют бомжи. В отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау сообщили, что владельцу объекта уже выдвинули требование об уборке территории.

Здание заброшенного кафе. Фото автора
Жители 4 микрорайона пожаловались на беспорядок у здания бывшего кафе «San Remo». Хозяин помещения, по словам горожан, территорию не убирает.

- В августе прошлого года видела, что начали делать ремонт, но вскоре забросили. Днем здесь бегает ребятня. Ночью сюда приходят бомжи, ночуют в здании. Так и сожгут его. Не хватало нам еще пожаров, - пожаловалось Жанна, жительница 4 микрорайона.


Кафе и прилегающая территория, как рассказал Ерлан Саркенов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства, принадлежит одной из нефтесервисных компаний Мангистау.

- Убрать свалку — это, скорее, в их интересах, в первую очередь. Мы уведомили хозяина и потребовали в кратчайшие сроки устранить беспорядок и привести в надлежащее состояние само здание кафе. Представитель компании обязался в ближайшие выходные навести порядок. Если никаких мер не будет принято, то городской отдел архитектуры передаст материалы в суд. Я думаю, до такой крайности дело не дойдет. В перспективе владелец планирует реконструировать кафе, заменить фасад. Собственник пообещал представить эскиз проекта, - прокомментировал Ерлан Саркенов.




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Жители Актау жалуются на свалку у заброшенного кафе


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Комментарии ( 6 )

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trump (Посетители) Сегодня, 14:24
Цитата: Ger-azot
таким образом и наведём порядок и привлечём туристов

Итальянцы могут и привлечь. А у нас это обычная мусорка.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:19
странно -как и чем можно было допечь хозяина чтоб он забросил своё детище с таким романтичным названием «San Remo»
надо написать в италию лигурийцам* они сделают это кафе побратимым* городку «San Remo» который у них по размеру на 4 месте-и за свои гроши отремонтируют кафешку -и завезут свои напитки и еду а по вечерам там будет звучать прекрасная итальянская музыка в стиле диско -таким образом и наведём порядок и привлечём туристов
 
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Kedey (Посетители) Сегодня, 14:12
QаzаQский бизнес: строят что бы заложить в банк. Подобных здании и заведении в залоге @туча. Далее из рук в руки и На аукционе не разыгрывают чтобы люди работали, разыгрывают между собой и хапают сами, морозят сами же банки. В первую очередь большая ответственность на ихней стороне.

Коренной Житель
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:06
Қала әкімшілігі қайда қарап отыр ... look
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:01
Это что за ********* кафешка? Kill Fish, не?
 
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  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 11:59
Мебель из дерева. Могут устроить пожар,тогда работ будет значительно больше. В таком неплохом месте могла быть нормальная кафешка,но не пивнушка.
 
 

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