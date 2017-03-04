Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на мусорную свалку у заброшенного кафе

- В августе прошлого года видела, что начали делать ремонт, но вскоре забросили. Днем здесь бегает ребятня. Ночью сюда приходят бомжи, ночуют в здании. Так и сожгут его. Не хватало нам еще пожаров, - пожаловалось Жанна, жительница 4 микрорайона.

- Убрать свалку — это, скорее, в их интересах, в первую очередь. Мы уведомили хозяина и потребовали в кратчайшие сроки устранить беспорядок и привести в надлежащее состояние само здание кафе. Представитель компании обязался в ближайшие выходные навести порядок. Если никаких мер не будет принято, то городской отдел архитектуры передаст материалы в суд. Я думаю, до такой крайности дело не дойдет. В перспективе владелец планирует реконструировать кафе, заменить фасад. Собственник пообещал представить эскиз проекта, - прокомментировал Ерлан Саркенов.

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Жители 4 микрорайона пожаловались на беспорядок у здания бывшего кафе «San Remo». Хозяин помещения, по словам горожан, территорию не убирает.Кафе и прилегающая территория, как рассказал Ерлан Саркенов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства, принадлежит одной из нефтесервисных компаний Мангистау.