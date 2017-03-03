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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:28

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Суд Бейнеу приговорил гражданку Узбекистана к депортации за незаконное пересечение границы

Материалы дела в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы, рассмотрели в Бейнеуском районном суде.

Фото с сайта tengrinews.kz
Женщину обвинили в умышленном незаконном пересечении государственной границы, согласно части 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу).

- Суд установил, что гражданка К. незаконно пересекла границу Казахстана, взломав ограждение из железной проволоки в районе Бейнеу, 13 октября 2016 года примерно в 06:00. Суд признал её вину и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчётных показателей (1 134 500 тенге) и изгнание из страны сроком на пять лет, - сообщили в пресс-службе Бейнеуского районного суда.

На основании закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» подсудимая освобождена от основного наказания. Подсудимую выдворят из Казахстана, как только приговор суда вступит в законную силу.


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Комментарии ( 5 )

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dom555 (Посетители) Сегодня, 15:29
В Бенеу столько граждан из УЗ что они уже считают Бенеу своей землёй. Когда на поезде проезжаешь Бенеу у меня начинается паника. Невозможно дойти до туалета , люди лежат в коридоре на полу
 
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Краснов (Посетители) Сегодня, 15:12
trump,
Не до этого нам сейчас, в приоритете пантеон lol
 
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  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 14:59
Могу дать бесплатный совет- ставьте забор. Если лавэ хватит. crazy
 
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  • Краснов
  • trump
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 14:45
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!! Почему вот таких департируют за счет нас,простых налогоплательщиков? Пусть заработает на билет официально,заплатит налоги как положено-ну а потом- депортитруется как положено по решению суда!!Терерь по поводу штрафа... Можно было и на миллиард оштрафовать.К чему вся эта показуха? когда человеку здоровье на работе гробят,то по решению опять же нашего наивысшего суда компенсация за это сущие копейки.А тут- прям миллионые штрафы.Смешно,господа судьи и чиновники.
 
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  • Краснов
  • trump
 бася (Посетители) Сегодня, 14:43
мульён? hypnosis да она за всю свою жизнь столько не заработает,даже если распродаст себя на органы....смешные штрафы,заранее рассчитаны на неуплату..единственно - просто отпугнут её от пограничных постов))
 
 

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