Суд Бейнеу приговорил гражданку Узбекистана к депортации за незаконное пересечение границы

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Женщину обвинили в умышленном незаконном пересечении государственной границы, согласно части 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу).



- Суд установил, что гражданка К. незаконно пересекла границу Казахстана, взломав ограждение из железной проволоки в районе Бейнеу, 13 октября 2016 года примерно в 06:00. Суд признал её вину и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчётных показателей (1 134 500 тенге) и изгнание из страны сроком на пять лет, - сообщили в пресс-службе Бейнеуского районного суда.



На основании закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» подсудимая освобождена от основного наказания. Подсудимую выдворят из Казахстана, как только приговор суда вступит в законную силу.