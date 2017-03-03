Как провести ближайшие выходные в Актау

Спортивные мероприятия

Финал областного турнира по боксу памяти Талгата Калимова

Городской турнир по настольному теннису среди детей

Ярмарка изделий ручной работы

Весенняя ярмарка подарков

Ярмарка «Котовасия»

Развлечения для детей

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные мастер-классы»

Мастер-класс «Космические просторы»

Мастер-класс «Весенний букет»

Мастер-класс «Букет с игрушкой»

Мастер-классы для взрослых по вязанию

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино

«Всё из-за мужикoff»

«Логан»

«Зверопой»

В спортивном комплексе «Маяк» пройдут финальные поединки областного турнира по боксу. В турнире принимают участие 100 спортсменов. Финальные бои начнутся 4 марта в 11:00. Вход бесплатный.В выходные дни - 4 и 5 марта — пройдет городской турнир по настольному теннису среди детей. Соревнования пройдут в Центре настольного тенниса в 22 микрорайоне (здание КатКаз). Начало в 10:00, вход свободный.В ярмарке рукоделия «Hand мade», посвященной 8 Марта, примут участие более 70 мастеров. Здесь можно будет увидеть и приобрести аксессуары и украшения для волос, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки. Все это, по словам организаторов, сделано руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. В этот раз здесь будут представлены изделия из серебра и нижнее белье, сделанные вручную. Ярмарка пройдет 5 марта с 11:00 до 17:00 в «Гранд Отель Виктори» (13 микрорайон, здание 25А, 2 этаж). Вход свободный. Телефон для справок: 8 778 227 97 84.Жителей и гостей Актау в субботу, 4 марта, приглашают в салон творчества «Өнер Land» на ярмарку подарков. Наступает долгожданная пора пробуждения природы. А это значит, что совсем скоро самый прекрасный праздник весны - Международный женский день - 8 Марта!На ярмарке вы сможете приобрести уникальные изделия ручной работы, сделанные лучшими мастерами нашего города. Время работы ярмарки с 10:00 до 18:00 часов. Вход свободный. Место проведения: салон «Өнер Land», 31 микрорайон, рядом с мебельным центром «Prestige».В субботу, 4 марта, в молодежном центре «Арман» пройдет ярмарка «Котовасия». Вас ожидает выставка картин, детская концертная программа, фотозона, бодиарт, фейсарт, сюрпризы, игры и мастер-классы по расписанию. Время работы с 11:00 до 17:00. Место проведения: Молодежный центр «Арман» в 6 микрорайоне.В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и шоколадного моря удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» в дни школьных каникул приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом.... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека — 5 тысяч тенге.Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В субботу, 4 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Космические просторы» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В воскресенье, 5 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Весенний букет» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В воскресенье, 5 марта, в семейном центре «Апельсинка» в 18:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В субботу 4 марта, и в воскресенье, 5 марта, в 11:00 пройдет мастер-класс для взрослых по вязанию из трикотажной пряжи. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В субботу, 4 марта, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Galantus (Алматы). В воскресенье, 5 марта, вечер пройдет в сопровождении прекрасной Миры. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Представьте, что на земле осталось всего трое мужчин. И больше ни одного конкурента в прекрасном девичьем царстве! Трем друзьям — ловеласу Арману, подкаблучнику Турсунбеку и таксисту Тиме повезло однажды проснуться в таком мире, где вокруг тысячи женщин, а они — главный объект их обожания. Но вскоре молодые люди узнают, что есть одно условие пребывания в этом раю - нужно исполнять все желания женщины. А значит, сказка может превратиться в кошмар.Режиссер: Виктор Бормотов.Актеры: Мурат Бисенбин, Тауекел Муслим, Данияр Алшинов, Жания Джуринская, Сая Оразгалиева, Асель Акбарова, Territima, Наталья Наумова.Спустя много лет, постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке, Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Но прошедшие годы не прошли для Логана без следа, и сейчас он уже не тот, что прежде, и всё ведёт к тому, что жизнь длиной в столетие сведётся к трагическому завершению. Но не стоит забывать, что зверь, находящийся на закате своей жизни, будет сражаться ещё более яростно...Режиссер: Джеймс Мэнголд.Актеры: Хью Джекман, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Дорис Моргадо, Ричард Э. Грант, Стивен Мерчант, Дафни Кин, Элизабет Родригес, Эрик Ла Салль, Мэри Пейтон Стюарт.Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна, и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов? Все как у людей...Режиссер: Christophe Lourdelet, Гарт Дженнингс.Актеры: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс.