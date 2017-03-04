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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Житель Бейнеу оштрафован на 226 900 тенге за незаконный перевоз дизельного топлива

Житель Бейнеу незаконно приобрел, хранил и перевозил три тысячи литров дизельного топлива без документов, подтверждающих законность его происхождения. Бейнеуский районный суд назначил мужчине штраф в 100 МРП.

Фото с сайта GagauzMedia
Бейнеуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по статье 197 части 1 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).

Судом установлено, что 8 января текущего года мужчина на автомобиле марки «Газ-33021» незаконно приобрел, хранил и перевозил три тысячи литров дизельного топлива, документы на которое отсутствовали, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст.197 ч.1 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей на сумму 226 900 тенге.

Вещественное доказательство: 3000 литров дизельного топлива обращено в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.


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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 17:21
Ger-azot,
Откуда у вас информация,что нефть стоит копейки,тогда нефтяники в области были бы нищебродами.Но мы видим совсем другую картину,большие стройки,дорогие машины и т.д.Так что у вас не достоверная инфа))).
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:46
вопрос где можно по дешёвке столько купить -я думаю у танкистов *
у меня вопрос - нефть стоит копейки -так почему мы граждане казахии покупаем 92 бензин по 142 тг и саларка столько же стоит???? зачем вы нас грабите господа правители?
 
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  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 16:08
Давно не ловили по крупному.
 
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  • เกลียด
  • Ger-azot
 trump (Посетители) Сегодня, 16:07
Вещественное доказательство: 3000 литров дизельного топлива обращено в доход государства.

Мажорики, катающиеся по Бомбею на дизельных жЫпах, сейчас отбивают чечетку в своих сиротских коттеджах.
 
 

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