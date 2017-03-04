Житель Бейнеу оштрафован на 226 900 тенге за незаконный перевоз дизельного топлива

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Бейнеуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по статье 197 части 1 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).



Судом установлено, что 8 января текущего года мужчина на автомобиле марки «Газ-33021» незаконно приобрел, хранил и перевозил три тысячи литров дизельного топлива, документы на которое отсутствовали, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.



Приговором суда мужчина признан виновным по ст.197 ч.1 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей на сумму 226 900 тенге.



Вещественное доказательство: 3000 литров дизельного топлива обращено в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.