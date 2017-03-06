Праздничные мероприятия в честь 8 Марта в Актау

Иллюстративное фото

К Международному женскому дню в Актау пройдет конкурс под названием «Айналайын, жүрегіңнен анашым». Он состоится 6 марта в 15:00 в филиале библиотеки №6 (14 микрорайон, 34А дом).



Праздничный концерт под названием «Приветствие для матери!» («Анаға сәлем!») для женщин, работающих в нефтегазовой отрасли, пройдет 6 марта в 15:00 в концертном зале культурно-досугового комплекса имени Абая.



Праздничное мероприятие «Мама - источник жизни» («Ана өмір шуағы») в областном историко-краеведческом музее. Оно будет проходить 6 марта в течение дня (телефон для справок: 42-66-15).



Конкурс среди многодетных матерей «Алтын құрсақ ана» пройдет 6 марта в 15:00 часов в Доме дружбы (14 микрорайон, бывшее здание университета имени Ш.Есенова).



Благотворительный концерт состоится 7 марта в 11:00 в Мангистауском областном детском доме.



В областном доме-интернате для престарелых и инвалидов пройдет благотворительный концерт 7 марта в 16:00.



Выставочный конкурс «Қыз бала өмірдің қызғалдағы» состоится 7 марта в 15:00 в филиале библиотеки №6 (14 микрорайон, 34А дом).



Торжественное собрание и праздничный концерт под названием «Сұлу қыз, ару әйел, асыл ана!» пройдут 7 марта в 16:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая.



Литературно-музыкальный вечер под названием «Весна... Женщина... Любовь!..» состоится 7 марта в Каспийском государственном университете имени Ш.Есенова на кафедре «Иностранных языков» (409 павильон), а также праздничный вечер под названием «Асыл аналар, сұлу арулар», «Жыл басы Наурыз» пройдет в 207 аудитории здания университета.



Встреча с ветеранами сферы образования состоится 7 марта в областном историко-краеведческом музее (телефон для справок: 42-66-15).



В кинотеатре «Юность» 7 марта пройдет показ фильма «Тақиялы періште» (телефон для справок: 31-21-47).



В областной универсальной библиотеке (7 микрорайон, 32 дом) 7 марта пройдут выставки: «Женщина – Мать – Мир», «Вы - источник моего счастья», «Шуағын шашқан аялы алақан» (телефон для справок: 51-46-24).



Праздничный концерт пройдет 8 марта в областной филармонии имени М.Оскинбаева (телефон для справок: 52-17-49).



Творческий вечер Бауыржана Ретбаева «Жан Ана» состоится 8 марта в 18:00 и 20:00 в КДК им. Абая.



Конкурс красоты и таланта «Көктем аруы-2017» среди студентов высших и профессионально-технических учебных заведений пройдет 9 марта в 15:00 в КДК им. Абая.



Фото Лианы Рязанцевой