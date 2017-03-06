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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:40

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Праздничные мероприятия в честь 8 Марта в Актау

Программу празднования Международного женского дня представили в управлении внутренней политики Мангистауской области.

Иллюстративное фото
К Международному женскому дню в Актау пройдет конкурс под названием «Айналайын, жүрегіңнен анашым». Он состоится 6 марта в 15:00 в филиале библиотеки №6 (14 микрорайон, 34А дом).

Праздничный концерт под названием «Приветствие для матери!» («Анаға сәлем!») для женщин, работающих в нефтегазовой отрасли, пройдет 6 марта в 15:00 в концертном зале культурно-досугового комплекса имени Абая.

Праздничное мероприятие «Мама - источник жизни» («Ана өмір шуағы») в областном историко-краеведческом музее. Оно будет проходить 6 марта в течение дня (телефон для справок: 42-66-15).

Конкурс среди многодетных матерей «Алтын құрсақ ана» пройдет 6 марта в 15:00 часов в Доме дружбы (14 микрорайон, бывшее здание университета имени Ш.Есенова).

Благотворительный концерт состоится 7 марта в 11:00 в Мангистауском областном детском доме.

В областном доме-интернате для престарелых и инвалидов пройдет благотворительный концерт 7 марта в 16:00.

Выставочный конкурс «Қыз бала өмірдің қызғалдағы» состоится 7 марта в 15:00 в филиале библиотеки №6 (14 микрорайон, 34А дом).

Торжественное собрание и праздничный концерт под названием «Сұлу қыз, ару әйел, асыл ана!» пройдут 7 марта в 16:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

Литературно-музыкальный вечер под названием «Весна... Женщина... Любовь!..» состоится 7 марта в Каспийском государственном университете имени Ш.Есенова на кафедре «Иностранных языков» (409 павильон), а также праздничный вечер под названием «Асыл аналар, сұлу арулар», «Жыл басы Наурыз» пройдет в 207 аудитории здания университета.

Встреча с ветеранами сферы образования состоится 7 марта в областном историко-краеведческом музее (телефон для справок: 42-66-15).

В кинотеатре «Юность» 7 марта пройдет показ фильма «Тақиялы періште» (телефон для справок: 31-21-47).

В областной универсальной библиотеке (7 микрорайон, 32 дом) 7 марта пройдут выставки: «Женщина – Мать – Мир», «Вы - источник моего счастья», «Шуағын шашқан аялы алақан» (телефон для справок: 51-46-24).

Праздничный концерт пройдет 8 марта в областной филармонии имени М.Оскинбаева (телефон для справок: 52-17-49).

Творческий вечер Бауыржана Ретбаева «Жан Ана» состоится 8 марта в 18:00 и 20:00 в КДК им. Абая.

Конкурс красоты и таланта «Көктем аруы-2017» среди студентов высших и профессионально-технических учебных заведений пройдет 9 марта в 15:00 в КДК им. Абая.

Фото Лианы Рязанцевой


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Комментарии ( 4 )

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ффф (Посетители) Сегодня, 12:55
А ведь все пойдут гулять в этот выходной праздничный день . И куда? На набережную, в ТРК, не в библиотеку же. Опять базар на набережной, бардак, счастливые барыги.

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
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  • trump
 патриотка (Посетители) Сегодня, 11:45
управление внутренней политики чем вы вообще занимаетесь. это просто кошмар.даже стыдно читать.одно и тоже из года в год.библиотека музей универ и т.д и т.п. где мероприятия для людей для простых граждан.те же самые конкурсы викторины самодеятельные концерты на улице на свежем воздухе.чтобы было весело ярко красочно
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:37
можно было бы на набережной поставить большой экран и фильмы крутить какие-н про матерей!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • TkachevOleg
  • pronina1976
  • trump
 djulia (Посетители) Сегодня, 10:54
Программа явно для бабушек за 70.... гуляем ЁЁЁ!Очень хочется посмотреть на составителя этой идиотской программы...
 
 

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