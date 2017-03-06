Зейнеп Тастемирова: Дарить учителям цветы на 8 Марта официально не запрещали

фото Лианы Рязанцевой из архива Лады

В школах запрещены так называемые поборы, уточнила Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области. Однако цветы к празднику 8 Марта поборами назвать нельзя.



- Официальных писем от акимата области или министерства образования РК о том, что нельзя дарить цветы учителям, нам не поступало. Поэтому слухи, которые распространяются в социальных сетях, не соответствуют действительности, - сказала Зейнеп Тастемирова.



Таким образом директор управления образования области опровергла информацию, которая уже неделю активно обсуждается в социальных сетях:



«Перед 8 марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы. Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!! Подарки стоимостью свыше 2 МРП лицу, приравненному к госслужащему (включая бюджетных работников — учителей) считаются коррупционной составляющей. Подаренное будет изъято в пользу государственного фонда. Человек, давший взятку, будет вынужден оплатить немаленький штраф - в районе 400 тысяч тенге. Лицо, принявшее подарок и не сдавшее его в госфонд, добровольно будет также наказано штрафом и лишением свободы на срок, предусмотренный законом РК о противодействии коррупции».





Многие родители приняли эту информацию за «чистую монету» и принялись делиться ею со знакомыми. Однако есть и те, кто в «утку» не поверил.



- Мы не несем учителям корзины еды и спиртного, никаких дорогих подарков тоже. Если даже цветы не подарить учителю, то как тогда мы будем прививать своим детям чувства доброты и внимания», - сказала Эльвира Утепова, мама школьника.