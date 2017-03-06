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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:56

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Зейнеп Тастемирова: Дарить учителям цветы на 8 Марта официально не запрещали

Информацию в социальных сетях о том, что цветы, подаренные учителям в Международный женский день, приравниваются к взятке, не подтвердили в управлении образования Мангистауской области. Официальных запретов не было, отметила руководитель ведомства Зейнеп Тастемирова.

фото Лианы Рязанцевой из архива Лады
В школах запрещены так называемые поборы, уточнила Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области. Однако цветы к празднику 8 Марта поборами назвать нельзя.

- Официальных писем от акимата области или министерства образования РК о том, что нельзя дарить цветы учителям, нам не поступало. Поэтому слухи, которые распространяются в социальных сетях, не соответствуют действительности, - сказала Зейнеп Тастемирова.

Таким образом директор управления образования области опровергла информацию, которая уже неделю активно обсуждается в социальных сетях:

«Перед 8 марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы. Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!! Подарки стоимостью свыше 2 МРП лицу, приравненному к госслужащему (включая бюджетных работников — учителей) считаются коррупционной составляющей. Подаренное будет изъято в пользу государственного фонда. Человек, давший взятку, будет вынужден оплатить немаленький штраф - в районе 400 тысяч тенге. Лицо, принявшее подарок и не сдавшее его в госфонд, добровольно будет также наказано штрафом и лишением свободы на срок, предусмотренный законом РК о противодействии коррупции».


Многие родители приняли эту информацию за «чистую монету» и принялись делиться ею со знакомыми. Однако есть и те, кто в «утку» не поверил.

- Мы не несем учителям корзины еды и спиртного, никаких дорогих подарков тоже. Если даже цветы не подарить учителю, то как тогда мы будем прививать своим детям чувства доброты и внимания», - сказала Эльвира Утепова, мама школьника.


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Комментарии ( 5 )

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LynaLyna (Посетители) Сегодня, 12:25
О моя учительница начальных классов, Гульфира Амангалиевна))) cvetok
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:11
Әр мектепке, қаржы шенділері жетпейді ...
 
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 Ramka (Посетители) Сегодня, 11:39
Уверена, что по цветочку хотя бы дети принесут. У нас начальная школа, первый учитель. Ребенок заранее уже сам сказал, можно я поздравлю учительницу? Мы так воспитываем, женский день, значит поздравляем мам, бабушек, сестер, девочек. И не дорогостоящими презентами, а чем-то, сделанным своими руками либо цветами, и, опять же, не дорогими на показ!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:35
а чем запрещать! это вторые мамы для наших детей! их надо наоборот поощрять!
 
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 djulia (Посетители) Сегодня, 10:57
Честно, даже если бы и запретили, все равно бы принесли. А вот гороно и выше сами и сидите без подарков, не заслужили, ничего хорошего пока еще не сделали, для учеников.
 
 

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