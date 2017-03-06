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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:08

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ДЧС Мангистау предупреждает о включении сирены 9 марта

ДЧС по Мангистауской области сообщает, что 9 марта в Актау пройдут учения по проверке систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Фото fedpress.ru
В ведомстве поясняют, что тестирование проводится в целях совершенствования системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для обучения населения.

- Во время учений 9 марта в 10 утра электросирены включат в верхней и нижней зонах Актау. Просим жителей Актау соблюдать спокойствие, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Гульнара Ходжабекова. 

Жителей просят не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами.


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Комментарии ( 3 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:18
Осындай жаттығулардың түк пайдасы жоқ қой. Оданша, бомба пананың қай жерде орналасқанын айтыңызшы. Әйтпесе, соғыс басталса, қайда тығылып қашарымызды білмедім ... uhmylka
 
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trump (Посетители) Сегодня, 17:42
ДЧС Мангистау предупреждает о включении сирены 9 марта

Постпраздничная побудка. crazy
 
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  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:41
Это чтобы дамы после праздника не проспали на работу? lol
 
 

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