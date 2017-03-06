ДЧС Мангистау предупреждает о включении сирены 9 марта

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В ведомстве поясняют, что тестирование проводится в целях совершенствования системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для обучения населения.



- Во время учений 9 марта в 10 утра электросирены включат в верхней и нижней зонах Актау. Просим жителей Актау соблюдать спокойствие, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Гульнара Ходжабекова.



Жителей просят не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами.