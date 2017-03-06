В Мангистау детские хирурги отмечают рост числа госпитализаций по причине ожогов

- В основном дети получают глубокие ожоги пламенем, кипятком. В этом году поступили двое детей с электроожогами. В обоих случаях дети пытались всунуть в электрическую розетку металлические предметы. Подавляющее большинство пациентов — это малыши до двух лет. Все получили консервативное лечение, операции не предусматривались. Часто дети получают ожоги внутренних органов, проглатывая средства для чистки и марганцовку. Один из таких наших пациентов уже четыре года лечится в столичных клиниках из-за ожога пищевода, ему проведено несколько операций. Хотелось бы призвать родителей быть более внимательными к своим маленьким детям, - рассказал Курман Кайранов.

Количество ожоговых госпитализаций в этом году возросло на девять случаев по сравнению с этим же периодом в 2016 году. Как рассказал Курман Кайранов, в прошлом году произошел и трагический случай - умерла четырехлетняя девочка, получившая 70% ожога тела. Малышка, запертая с другими двумя детьми в доме, по всей видимости, случайно задела краем платья включенный обогреватель, огонь мгновенно вспыхнул и обжег тело. Отец детей, находившийся во дворе, не слышал криков. Врачи не смогли спасти малышку по причине травм, несовместимых с жизнью.В 2016 году в отделении травматологии и ортопедии пролечено 859 детей. В этом году больница планирует расширить объем операций. На собственные средства будет приобретен аппарат для внешней фиксации костей.Для проведения более эффективных операций хирургам необходим электронно-оптический преобразователь. Аппарат позволяет делать рентген прямо во время операции, уменьшить операционную рану и минимально травмировать прилежащие ткани.