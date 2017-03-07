Шесть призовых мест заняли школьники из Мангистау на республиканском конкурсе научных проектов

Шесть учеников мангистауских школ получили награды на конкурсе научных работ. Первые места в различных номинациях заняли Мадина Сабитова, Нурай Шаулекен и Динара Сугурова, второе - Арай Дуйсекенова, третьи - Али Алмагамбет и Айгерим Еламанова.Заключительный этап республиканского конкурса школьников проходил в Алматы. Три дня учащиеся знакомились с научными работами своих ровесников, встречались с учеными, проводили эксперименты, посещали музеи и архивы, говорит Искандер Кумбаев.На конкурс попали школьники, прошедшие отбор на районных, городских и областных соревнованиях. Динара Сугурова из Актау в секции «История» защитила проект на тему «Магия флага» и заняла І место.- С давних времен флаг выполняет роль символа, объединяющего народ. У каждого рода, у каждого племени был свой флаг. Тому доказательством могут быть сведения о знаменах, встречающиеся в строках стихов, в эпосах, - рассказала Динара Сугурова.Десятиклассник Али Алимаганбет защитил научный проект на тему «Космические катастрофы» и удостоился ІІІ призового места.- Я хотел, изучив солнечную систему, ее твердые тела, исследовать типы космических катастроф и найти способы защиты от них. Провел эксперименты при помощи компьютерного моделирования с использованием доступных программных продуктов, которые могут быть модифицированы для достижения моей цели, - говорит Али.Обладатели призовых мест республиканского конкурса научных проектов в номинации «Наука о земле и космосе» Али Алмагамбет и Мадина Сабитова примут участие в ХІІІ международных соревнованиях по космическим исследованиям «Открываем мир науки», которые пройдут с 5 по 8 апреля 2017 года в Байконуре.