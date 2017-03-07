Сейчас на сайте
2642
объявлений
  • сдам 2-комнатную квартиру за 13 000 тенге
  • продам Шыгыс-2, коттедж за 50 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 9 500 тенге
  • продам Приморский, дом за 37 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 6 800 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
 

 
Вторник, 07 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.26 KZT
  • €1 = 335.27 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 06:44

Просмотров: 0

Шесть призовых мест заняли школьники из Мангистау на республиканском конкурсе научных проектов

Мангистауские школьники вернулись с республиканского конкурса научных работ с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. За право быть лучшими боролись 700 детей из всех регионов Казахстана. Об этом сообщил директор Мангистауского областного центра дополнительного образования «Дарын» Искандер Кумбаев.

Мангистауские школьники вернулись из Алматы с победой
Шесть учеников мангистауских школ получили награды на конкурсе научных работ. Первые места в различных номинациях заняли Мадина Сабитова, Нурай Шаулекен и Динара Сугурова, второе - Арай Дуйсекенова, третьи - Али Алмагамбет и Айгерим Еламанова.

Заключительный этап республиканского конкурса школьников проходил в Алматы. Три дня учащиеся знакомились с научными работами своих ровесников, встречались с учеными, проводили эксперименты, посещали музеи и архивы, говорит Искандер Кумбаев.

На конкурс попали школьники, прошедшие отбор на районных, городских и областных соревнованиях. Динара Сугурова из Актау в секции «История» защитила проект на тему «Магия флага» и заняла І место.

Шесть призовых мест заняли школьники из Мангистау на республиканском конкурсе научных проектов


- С давних времен флаг выполняет роль символа, объединяющего народ. У каждого рода, у каждого племени был свой флаг. Тому доказательством могут быть сведения о знаменах, встречающиеся в строках стихов, в эпосах, - рассказала Динара Сугурова.

Десятиклассник Али Алимаганбет защитил научный проект на тему «Космические катастрофы» и удостоился ІІІ призового места.

- Я хотел, изучив солнечную систему, ее твердые тела, исследовать типы космических катастроф и найти способы защиты от них. Провел эксперименты при помощи компьютерного моделирования с использованием доступных программных продуктов, которые могут быть модифицированы для достижения моей цели, - говорит Али.

Обладатели призовых мест республиканского конкурса научных проектов в номинации «Наука о земле и космосе» Али Алмагамбет и Мадина Сабитова примут участие в ХІІІ международных соревнованиях по космическим исследованиям «Открываем мир науки», которые пройдут с 5 по 8 апреля 2017 года в Байконуре.

Фото предоставлено в центре дополнительного образования «Дарын»


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика