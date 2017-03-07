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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:52

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В Актау пройдут республиканские командно-штабные учения «Коктем-2017»

В Актау 9 и 10 марта пройдут республиканские командно-штабные учения «Коктем-2017». В них примут участие представители местных исполнительных органов, сотрудники территориальных органов МЧС и руководители потенциально опасных объектов. Об этом сообщила Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы ДЧС Мангистау.

Фото из архива "Лады"
Основная тема учений - определение уровня подготовки к спасательным и другим неотложным работам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового весеннего периода 2017 года.

- Эти учения являются проверкой боеготовности сотрудников ответственных служб к возможным ЧС, а также к оперативным и согласованным действиям в условиях стихийных бедствий. Проверяется также готовность системы оповещения населения к своевременной передаче информации об угрозе и возникновении ЧС. Место проведения учений уточняется. Во время учений жителям Актау необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами, - говорит Гульнара Ходжабекова.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, в учениях примут участие представители местных исполнительных органов, городских и районных служб гражданской обороны и ЧС, а также сотрудники структурных территориальных органов МЧС, объектов хозяйствования и жизнеобеспечения, руководители потенциально опасных объектов.

Как уже ранее сообщалось, во время учений будут включаться сирены. Сотрудники ДЧС просят жителей Актау соблюдать спокойствие и не паниковать.


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