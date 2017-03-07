В Мангистау увеличилось число госпитализаций детей с травмами

Курман Кайранов осматривает пациента. Фото автора

Рост количества травм врач связывает с увеличением населения области. По его словам, основной поток пациентов идет из Мунайлинского района.



В 2016 году в отделении пролечено 384 пациента с различными травмами.



Среди тяжелых был 14-летний велосипедист, сбитый грузовой машиной. В результате ДТП подростку раздробило обе голени, мышцы и кожа отделились от костей. Мальчик получил множественные переломы.



- Ребенок поступил с травматическим шоком III степени. Ни одна столичная клиника не взялась делать операцию, в том числе республиканский институт травматологии и ортопедии, где есть соответствующие условия. Мы своими усилиями и с помощью коллег из частной медицинской организации провели хирургическую обработку и несколько этапов кожной пластики. При поступлении стоял вопрос об ампутации ног. Но нам удалось сохранить конечности. Мы постепенно закрыли голень и стопу пациента. Он выписался только через три месяца. Сейчас мальчик ходит при помощи костылей. Прогноз благоприятный, - рассказал Курман Кайранов.



В 2016 году умерли 12 детей. Из них один ребенок погиб в результате утопления и переохлаждения организма, один умер от упавшей на него железной балки и еще один ребенок от термического ожога. Двое детей скончались вследствие падения с высоты. Четверо пациентов умерли от тяжелых черепно-мозговых травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях.

Среди умерших трое детей с нейрохирургическими заболеваниями: опухолью головного мозга и гидроцефалией.



В общей сложности в 2016 году в отделении травматологии и ортопедии лечение получили 859 пациентов.