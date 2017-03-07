Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать

Очередной ОПМ
Совместное ежеквартальное оперативное мероприятие местной полицейской службы и судебных исполнителей стартовало 3 и завершится 11 марта. Сумма невзысканных административных штрафов с начала 2017 года в Актау составила порядка 12 миллионов тенге.
Полицейские выявляют нарушителей, имеющих три и более штрафов, причем, оплата не производилась гражданами в течение года. Возможность добровольного погашения долга в течение 30 дней, как отметили полицейские, часто не дает результатов. Поэтому полицейские через судебное исполнение перешли к крайним мерам.
Должников-нарушителей ПДД на дорогах областного центра выявляют по госномерам с помощью передвижного комплекса «Поток». А с должниками-нарушителями общественного порядка работают участковые инспекторы по месту жительства.
Согласно статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) неплательщикам грозит административный арест до пяти суток.
Местом проведения очередного рейда полицейские выбрали проезжую часть у памятника Жалау Мынбаеву.
Как подчеркнул майор полиции Асхат Дуйсенгалиев, начальник отделения административной практики УВД Актау, за три дня акции с помощью системы «Поток» взыскано штрафов за нарушения ПДД на сумму 2 567 657 тенге. На штрафную стоянку водворено 12 автомобилей. Арест пока еще ни на кого не наложен.
К примеру, система «Поток» сразу же выявила должника, который с прошлого года имеет штраф за превышение скорости в размере 42 4200 тенге.
Очередной водитель-таксист имеет четыре неоплаченных штрафа с декабря прошлого года на сумму более 70 тысяч тенге.
В сопровождении полицейских должники проехали на штрафстоянку. Такие меры, со слов Асхата Дуйсенгалиева, имеют больше эффекта. Как говорят сами водители, в течение двух-трех дней они постараются погасить задолженности. После предъявления квитанции они смогут снова сесть за руль своих автомобилей.
Как отметил Асхат Дуйсенгалиев, задолженности имеют люди без постоянного места работы или места жительства. К сожалению, есть водители с долгами до полумиллиона тенге. Многие граждане стараются оплатить штраф в течение недели. То есть, согласно статьи 810 КоАП РК, оплатить в размере 50% от суммы наложенного штрафа.
Есть в арсенале полиции и рычаги воздействия на должников по месту работы последних. На имя руководителя организации, сотрудники которой уклоняются от уплаты, направляется предписание, и в принудительном порядке от суммы заработной платы будет удерживаться сумма штрафа.
К примеру, в компании «Ойл Транспорт Корпорейшэн», по словам Асхата Дуйсенгалиева, более 100 водителей, а должников немного. С персоналом провели разъяснительную беседу, которая, по мнению майора полиции, положительно повлияла на граждан.
Полиция Актау просит жителей проверить имеющиеся неоплаченные административные штрафы и погасить их в установленные законом сроки. Сдавать квитанции об оплате по адресу: 23 микрорайон, бывшее здание ГАИ, окно №108.
Проверить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью технических средств, и оплатить их можно там же, в окнах №108 и №109.
Фото автора
Полицейские выявляют нарушителей, имеющих три и более штрафов, причем, оплата не производилась гражданами в течение года. Возможность добровольного погашения долга в течение 30 дней, как отметили полицейские, часто не дает результатов. Поэтому полицейские через судебное исполнение перешли к крайним мерам.
Должников-нарушителей ПДД на дорогах областного центра выявляют по госномерам с помощью передвижного комплекса «Поток». А с должниками-нарушителями общественного порядка работают участковые инспекторы по месту жительства.
Согласно статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) неплательщикам грозит административный арест до пяти суток.
Местом проведения очередного рейда полицейские выбрали проезжую часть у памятника Жалау Мынбаеву.
Как подчеркнул майор полиции Асхат Дуйсенгалиев, начальник отделения административной практики УВД Актау, за три дня акции с помощью системы «Поток» взыскано штрафов за нарушения ПДД на сумму 2 567 657 тенге. На штрафную стоянку водворено 12 автомобилей. Арест пока еще ни на кого не наложен.
К примеру, система «Поток» сразу же выявила должника, который с прошлого года имеет штраф за превышение скорости в размере 42 4200 тенге.
Очередной водитель-таксист имеет четыре неоплаченных штрафа с декабря прошлого года на сумму более 70 тысяч тенге.
В сопровождении полицейских должники проехали на штрафстоянку. Такие меры, со слов Асхата Дуйсенгалиева, имеют больше эффекта. Как говорят сами водители, в течение двух-трех дней они постараются погасить задолженности. После предъявления квитанции они смогут снова сесть за руль своих автомобилей.
- Используется такой вариант, как оповещение должников через смс-уведомления. У некоторых нарушителей бывают отключены сотовые телефоны или неверно указан номер - в таких случаях участковые инспекторы посещают их по месту проживания, - сказал майор полиции.
Как отметил Асхат Дуйсенгалиев, задолженности имеют люди без постоянного места работы или места жительства. К сожалению, есть водители с долгами до полумиллиона тенге. Многие граждане стараются оплатить штраф в течение недели. То есть, согласно статьи 810 КоАП РК, оплатить в размере 50% от суммы наложенного штрафа.
Есть в арсенале полиции и рычаги воздействия на должников по месту работы последних. На имя руководителя организации, сотрудники которой уклоняются от уплаты, направляется предписание, и в принудительном порядке от суммы заработной платы будет удерживаться сумма штрафа.
К примеру, в компании «Ойл Транспорт Корпорейшэн», по словам Асхата Дуйсенгалиева, более 100 водителей, а должников немного. С персоналом провели разъяснительную беседу, которая, по мнению майора полиции, положительно повлияла на граждан.
Полиция Актау просит жителей проверить имеющиеся неоплаченные административные штрафы и погасить их в установленные законом сроки. Сдавать квитанции об оплате по адресу: 23 микрорайон, бывшее здание ГАИ, окно №108.
Проверить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью технических средств, и оплатить их можно там же, в окнах №108 и №109.
Фото автора