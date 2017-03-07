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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать

Злостных нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, подвергают аресту, а автомобили должников водворяют на штрафную стоянку. Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Должник» продлится до 11 марта. Корреспондент lada.kz побывал на рейде с полицейскими.

Очередной ОПМ
Совместное ежеквартальное оперативное мероприятие местной полицейской службы и судебных исполнителей стартовало 3 и завершится 11 марта. Сумма невзысканных административных штрафов с начала 2017 года в Актау составила порядка 12 миллионов тенге.

Полицейские выявляют нарушителей, имеющих три и более штрафов, причем, оплата не производилась гражданами в течение года. Возможность добровольного погашения долга в течение 30 дней, как отметили полицейские, часто не дает результатов. Поэтому полицейские через судебное исполнение перешли к крайним мерам.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


Должников-нарушителей ПДД на дорогах областного центра выявляют по госномерам с помощью передвижного комплекса «Поток». А с должниками-нарушителями общественного порядка работают участковые инспекторы по месту жительства.

Согласно статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) неплательщикам грозит административный арест до пяти суток.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


Местом проведения очередного рейда полицейские выбрали проезжую часть у памятника Жалау Мынбаеву.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


Как подчеркнул майор полиции Асхат Дуйсенгалиев, начальник отделения административной практики УВД Актау, за три дня акции с помощью системы «Поток» взыскано штрафов за нарушения ПДД на сумму 2 567 657 тенге. На штрафную стоянку водворено 12 автомобилей. Арест пока еще ни на кого не наложен.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


К примеру, система «Поток» сразу же выявила должника, который с прошлого года имеет штраф за превышение скорости в размере 42 4200 тенге.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


Очередной водитель-таксист имеет четыре неоплаченных штрафа с декабря прошлого года на сумму более 70 тысяч тенге.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


В сопровождении полицейских должники проехали на штрафстоянку. Такие меры, со слов Асхата Дуйсенгалиева, имеют больше эффекта. Как говорят сами водители, в течение двух-трех дней они постараются погасить задолженности. После предъявления квитанции они смогут снова сесть за руль своих автомобилей.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


- Используется такой вариант, как оповещение должников через смс-уведомления. У некоторых нарушителей бывают отключены сотовые телефоны или неверно указан номер - в таких случаях участковые инспекторы посещают их по месту проживания, - сказал майор полиции.


Как отметил Асхат Дуйсенгалиев, задолженности имеют люди без постоянного места работы или места жительства. К сожалению, есть водители с долгами до полумиллиона тенге. Многие граждане стараются оплатить штраф в течение недели. То есть, согласно статьи 810 КоАП РК, оплатить в размере 50% от суммы наложенного штрафа.

Есть в арсенале полиции и рычаги воздействия на должников по месту работы последних. На имя руководителя организации, сотрудники которой уклоняются от уплаты, направляется предписание, и в принудительном порядке от суммы заработной платы будет удерживаться сумма штрафа.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


К примеру, в компании «Ойл Транспорт Корпорейшэн», по словам Асхата Дуйсенгалиева, более 100 водителей, а должников немного. С персоналом провели разъяснительную беседу, которая, по мнению майора полиции, положительно повлияла на граждан.

Асхат Дуйсенгалиев: Злостных неплательщиков административных штрафов будем арестовывать


Полиция Актау просит жителей проверить имеющиеся неоплаченные административные штрафы и погасить их в установленные законом сроки. Сдавать квитанции об оплате по адресу: 23 микрорайон, бывшее здание ГАИ, окно №108.

Проверить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью технических средств, и оплатить их можно там же, в окнах №108 и №109.

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