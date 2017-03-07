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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

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Украинская диаспора Мангистау отметит день рождения Тараса Шевченко

В Актау члены украинского этнокультурного центра возложат цветы к памятнику Т.Г. Шевченко. Программа празднования дня рождения поэта включает также концерт, выставку прикладного искусства и награждение конкурса Шевченковских чтений. Об этом рассказала Татьяна Лесниченко, председатель украинского этнокультурного центра.

Памятник Тарасу Шевченко в городском сквере. Фото Лианы Рязанцевой
Торжества, посвященные 203 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, начнутся с возложения цветов к памятнику Кобзаря в городском сквере. Там же состоится награждение победителей городского конкурса Шевченковских чтений среди школьников.

Затем гости смогут посетить выставку прикладного искусства в КДК им.Абая, посмотреть концерт украинского творчества.

В праздничных мероприятиях примут участие депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Тимощенко, временный поверенный в делах Украины Владимир Джиджора.

В программу празднования включена поездка в Форт-Шевченко. Организаторы и гости посетят музей Тараса Шевченко, возложат цветы к памятнику.

Мероприятия в Актау начнутся 12 марта в 15 часов.

Тарас Шевченко - украинский поэт, художник, прозаик, этнограф, родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии.
Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка.


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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 13:09
Вітаємо вас на Мангишлакскій землі, нащадки великого кобзаря! spasibo ************
Веселого святкування! boyan dance beer2
 
 

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