Украинская диаспора Мангистау отметит день рождения Тараса Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко в городском сквере. Фото Лианы Рязанцевой

Торжества, посвященные 203 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, начнутся с возложения цветов к памятнику Кобзаря в городском сквере. Там же состоится награждение победителей городского конкурса Шевченковских чтений среди школьников.



Затем гости смогут посетить выставку прикладного искусства в КДК им.Абая, посмотреть концерт украинского творчества.



В праздничных мероприятиях примут участие депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Тимощенко, временный поверенный в делах Украины Владимир Джиджора.



В программу празднования включена поездка в Форт-Шевченко. Организаторы и гости посетят музей Тараса Шевченко, возложат цветы к памятнику.



Мероприятия в Актау начнутся 12 марта в 15 часов.



Тарас Шевченко - украинский поэт, художник, прозаик, этнограф, родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии.

Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка.