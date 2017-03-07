Ольга Ергизова: Вырубка сухих деревьев проходит по закону

Жители домов, находящихся рядом с детским садом №36 в 12 микрорайоне, пожаловались на то, что деревья на территории вырубают под корень.- Это как вообще возможно. Здоровые сильные деревья вырубать. Бульдозером прям под корень. Кто будет за это отвечать, - негодует Галина, жительница 42 дома.Директор детского сада объяснила, что все работы по вырубке деревьев проводятся по закону.- Мы не срубаем здоровые деревья, только сухостойные. Так совпало, что это происходит одновременно с капитальным ремонтом, однако мы бы их все равно убрали. Они же уже старые, им по 36 лет. Сначала пытались омолодить их путём срезания верхних веток — не помогло. Была создана специальная комиссия, мы ходили и обследовали каждое дерево. Все разрешительные документы имеются у компании-подрядчика. Мы же это делаем только для блага. Вместо каждого вырубленного дерева посадим два новых, - говорит Ольга Ергизова.