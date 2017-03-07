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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:34

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Ольга Ергизова: Вырубка сухих деревьев проходит по закону

Жители 12 микрорайона пожаловались на вырубку деревьев на территории детского сада №36. Ликвидация зелёных насаждений проходит на законных основаниях. Об этом рассказала Ольга Ергизова, директор детского сада №36.

Фото автора
Жители домов, находящихся рядом с детским садом №36 в 12 микрорайоне, пожаловались на то, что деревья на территории вырубают под корень.

- Это как вообще возможно. Здоровые сильные деревья вырубать. Бульдозером прям под корень. Кто будет за это отвечать, - негодует Галина, жительница 42 дома.

Ольга Ергизова: Вырубка сухих деревьев проходит по закону


Директор детского сада объяснила, что все работы по вырубке деревьев проводятся по закону.

- Мы не срубаем здоровые деревья, только сухостойные. Так совпало, что это происходит одновременно с капитальным ремонтом, однако мы бы их все равно убрали. Они же уже старые, им по 36 лет. Сначала пытались омолодить их путём срезания верхних веток — не помогло. Была создана специальная комиссия, мы ходили и обследовали каждое дерево. Все разрешительные документы имеются у компании-подрядчика. Мы же это делаем только для блага. Вместо каждого вырубленного дерева посадим два новых, - говорит Ольга Ергизова.

Ольга Ергизова: Вырубка сухих деревьев проходит по закону


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Комментарии ( 11 )

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 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 17:09
Даже писать нечего нехочется... Весь Актау в степуху скоро привратится...
 
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 Normal (Посетители) Сегодня, 15:52
Мляя! Ну что творится та а??? Что не новость, то вырубка деревьев! angry
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:41
Допустили болезнь деревьев теперь выход один,ампутация и ладно деревья. Кто дал команду на берегу моря и по обочинам дорог до земли рубить жусан который скрепляет почву, сейчас бесқонақ будет ветра начнут дуть,будет пылища и эрозия почвы. Оставьте старую траву,не делайте дурную работу природа справится сама.
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:52
Нет такого закона уничтожать деревья, как и нет закона их не поливать...просматриваю старые фотки города...разница как небо и земля... stena
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 14:52
Земли видимо кому то мало
 
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 kolek (Посетители) Сегодня, 14:27
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:21
Они же уже старые, им по 36 лет. Сначала пытались омолодить их путём срезания верхних веток — не помогло. Была создана специальная комиссия, мы ходили и обследовали каждое дерево. Все разрешительные документы имеются у компании-подрядчика. Мы же это делаем только для блага. Вместо каждого вырубленного дерева посадим два новых, - говорит Ольга Ергизова.

36 лет- не возраст для карагача. Я видел эти деревья возрастом 100 и более лет. Хотите вдохнуть в них жизнь путем срезания верхних веток? А вы не забыли, что дереву нужно давать питание? Или считаете, что деревья питаются водой? Комиссия из кого состоит? Из абсолютных дилетантов?
В общем, вашу схему давно уже просчитали. Пилите вы исправно. И деревья, и бюджет. А кто ответит за намеренно уничтоженные насаждения?
 
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 kolek (Посетители) Сегодня, 14:00
Куаныш Атшыбай,
ты озеленитель профессионал?
 
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 Lurker (Посетители) Сегодня, 13:58
Если бы в первую очередь за деревеьями ухаживали должным образом, то ничего не пришлось бы срубать.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:54
Негізі, қурап қалған ағаштарды, жаздың орталарында кесіп алу керек секілді еді ғой. Сол уақыттарда, қай талдың жапырақтанбағанын білуге болады.
Көктем басталмай жатып кесіп тастағандары дұрыс емес. Егер ол талдар қураған болса, халық шуламас еді ...
 
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