Победителю конкурса кошек вручили подарочный сертификат от Lada.kz

Камила со своим питомцем Лео
Фотография питомца пользователя Камилы Таласбаевой набрала 29 голосов и стала лидером конкурса. От сайта Lada.kz ей вручили сертификат на сумму 10 000 тенге на покупку товаров в одном из зоомагазинов города.
- Лео уже 5 лет. Мы его привезли из Алматы, когда ему было два месяца. Сейчас он уже взрослый, весит больше шести килограммов. Лео очень воспитанный кот, лишний раз не нашкодит, к другим котам относится уважительно, детей и людей не обижает. Он - важный член нашей семьи, и мы его очень любим, - рассказала Камила Таласбаева.
Напомним, конкурс был объявлен 1 марта и продлен до 6 марта включительно.
Редакция благодарит конкурсантов-хозяев за желание поделиться любовью к кошкам со всеми пользователями сайта. Мы непременно учтем ваши пожелания и критику по организации голосования.
Фото Ольги Ярославской
- Лео уже 5 лет. Мы его привезли из Алматы, когда ему было два месяца. Сейчас он уже взрослый, весит больше шести килограммов. Лео очень воспитанный кот, лишний раз не нашкодит, к другим котам относится уважительно, детей и людей не обижает. Он - важный член нашей семьи, и мы его очень любим, - рассказала Камила Таласбаева.
Напомним, конкурс был объявлен 1 марта и продлен до 6 марта включительно.
Редакция благодарит конкурсантов-хозяев за желание поделиться любовью к кошкам со всеми пользователями сайта. Мы непременно учтем ваши пожелания и критику по организации голосования.
Фото Ольги Ярославской