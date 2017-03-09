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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 06:37

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Победителю конкурса кошек вручили подарочный сертификат от Lada.kz

Завершился конкурс, посвященный Международному дню кошек. Своих питомцев продемонстрировали публике 67 пользователей Lada.kz. Победителями стали Kamilla_777 с котом Лео, вислоухим скотиш-фолдом.

Камила со своим питомцем Лео
Фотография питомца пользователя Камилы Таласбаевой набрала 29 голосов и стала лидером конкурса. От сайта Lada.kz ей вручили сертификат на сумму 10 000 тенге на покупку товаров в одном из зоомагазинов города.

- Лео уже 5 лет. Мы его привезли из Алматы, когда ему было два месяца. Сейчас он уже взрослый, весит больше шести килограммов. Лео очень воспитанный кот, лишний раз не нашкодит, к другим котам относится уважительно, детей и людей не обижает. Он - важный член нашей семьи, и мы его очень любим, - рассказала Камила Таласбаева.

Напомним, конкурс был объявлен 1 марта и продлен до 6 марта включительно.

Редакция благодарит конкурсантов-хозяев за желание поделиться любовью к кошкам со всеми пользователями сайта. Мы непременно учтем ваши пожелания и критику по организации голосования.

Фото Ольги Ярославской


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Комментарии ( 3 )

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Tima1104 (Посетители) Сегодня, 08:52
Лада когда будет конкурс собак??? Попытаем удачу)))
 
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  • русалка
 NBS (Посетители) Сегодня, 08:34
Поздравляю, пусть у ваше кота всё будет хорошо.
Хороший конкурс. Я очень сожалею, что не смог найти времени для участия в данном конкурсе. Надеюсь на следующий раз. Организатор молодец.
 
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  • русалка
 umirbek (Посетители) Сегодня, 08:19
Поздравляю Камила, вас и вашего кота Лео с победой. Не знал, что вы любитель кошек :)
 
 

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