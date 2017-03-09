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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:01

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Руслан Баркалов: Мой сын поехал в Москву заработать на подарки маме и сестре к 8 марта

Руслан Баркалов, отец одного из погибших жителей Мангистау, тела которых были обнаружены в северной части Москвы 23 февраля, рассказал, почему молодые люди поехали в столицу России.

Фото автора
Погибшие в Москве молодые люди были жителями Мангистауской области. Это Алексей Баркалов 1997 года рождения и Виктор Москалёв 1983 года рождения.

- Виктор работал в компании грузоперевозок. Нужно было отвезти на «Газели» груз, вроде двигатель самолёта, и ему требовался напарник. Он попросил Алексея, моего сына, выступить в качестве экспедитора и поехать с ним. Мой сын согласился и они выехали в Москву 17 февраля, - рассказывает Руслан Баркалов.

Алексей Баркалов согласился на предложение, потому что хотел заработать денег на подарки маме и шестилетней сестрёнке. По словам отца Алексея, груз был доставлен удачно и мужчины собирались возвращаться на родину.

- Они приехали в Москву в ночь на 21 февраля. Передали груз и по пути обратно собирались заехать к моему отцу в Липецкую область. Мы переписывались и я был уверен, что все хорошо. На следующее утро, 22 февраля, Виктора попросили по работе забрать с собой груз для доставки в Актау. Алексей уже успел пожалеть, что согласился ехать. Поездка вымотала его. В последний раз мы связывались 22 февраля, - говорит отец Алексея Баркалова.

О том, что сын вместе с другом найдены мёртвыми, Руслан Баркалов узнал от своего знакомого, Романа.

- Позвонил Рома, сказал, что Виктор и Алексей обнаружены мёртвыми. Я тут же, 24 февраля, вылетел в Москву. Никто из посольства или министерства иностранных дел мне не помогал. Мне пришлось самому бегать по разным РОВД и добывать информацию о своем сыне. Когда, наконец, поиски привели меня в морг, где находились их тела, мне пришлось заплатить 126 тысяч рублей за бальзамирование тел и гробы. В справке, выданной в морге, указано, что предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы через месяц. Транспортировка тел тоже стоит немалых денег. Благо, Роман согласился за свой счёт привезти их тела в Актау, - делится Руслан Баркалов.

Своего сына родители вспоминают, как доброго молодого парня.

- Ему было всего 19 лет. Он только жить начал, девушку недавно нашёл. Про Виктора могу сказать, что был порядочным человеком, работал и трудился. У него только мама осталась. По её доверенности стало возможным забрать тело Виктора в Актау, - говорит мама Алексея Баркалова.

Руслан Баркалов не считает, что это было убийство. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели». Точные результаты будут известны, когда закончится судебно-медицинская экспертиза.

На видео запечатлено место, где обнаружили тела погибших.


Напомним, двоих жителей Мангистауской области обнаружили мёртвыми в Москве.


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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
 Вихрь (Посетители) Сегодня, 13:01
Такое горе не дай бог никому. Соболезную Руслан беда не предупреждает и это придётся пережить.
 
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  • trump
  • Вихрь
 Крадун (Посетители) Сегодня, 12:19
. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели».

А вот это интересно!Разве за такие вещи с конторы нельзя спросить.Ребят конечно не вернуть.Но и спуск таким коммерсам давать нельзя.
 
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  • trump
  • Вихрь
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:15
Мои соболезнования. Держись Русик.
 
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  • tolk
  • trump
  • tim77712
  • Маковка
  • Вихрь
 Крадун (Посетители) Сегодня, 12:10
Никто из посольства или министерства иностранных дел мне не помогал. Мне пришлось самому бегать по разным РОВД и добывать информацию о своем сыне.

Не первый раз такое!Сидят штаны протирают с лицами что весь мир под ними.
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Соболезнование родным!!Упокоит Всевышний ихние души!
 
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  • Крадун
  • tolk
  • Mona
  • Вихрь
 trump (Посетители) Сегодня, 12:08
Покойтесь с миром, ребята. Соболезную родным.
 
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  • Крадун
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  • ЁмоЁ
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  • maco
 бася (Посетители) Сегодня, 12:06
царствие ребятам небесное.. родителям,родным соболезнование и терпения...

миду рк позор,хотя не удивляет их отношение к простому народу.. пусть на их совести,как людей,а не чиновников всё останется..
 
 

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