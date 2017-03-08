Школьник из Актау спроектировал «Умный дом»

Есет Сидешов со своим проектом

«Умный дом», управлять которым можно с помощью телефона или планшета, Есет Сидешов спроектировал в кружке «Робототехника» вместе с его руководителем Бахытжаном Мухаммедом. По проекту, дистанционно в доме открываются двери. При входе во внутрь загорается свет, автоматически поднимаются и опускаются жалюзи на окнах. Но главным преимуществом, по словам Есета Сидешова, является то, что стоит такой дом всего 60 долларов.



- Специально для управления домом я создал программу на андроид-гаджеты. Работает она таким образом, что когда человек подходит к двери дома и нажимает кнопку «открыть», гаджет отправляет команду и сервомотор открывает дверь. Когда человек заходит в комнату, срабатывают датчики-сенсоры и включается свет. При помощи датчиков также автоматически закрываются и открываются двери, жалюзи. Также можно установить камеру и следить за домом, находясь на работе, - рассказал Есет Сидешов.



К макету дома школьник также добавил гараж, где автоматически открываются и закрываются двери. В будущем он планирует установить датчики на водопроводные краны, которые будут реагировать на тепло руки человека или движение.



Свой «Умный дом» Есет планирует представить на конкурсе научных проектов, который пройдет среди всех «НИШ» страны в конце марта в Шымкенте.



- Это недорогой и доступный проект, реализовать его можно легко, на одну комнату достаточно всего 20 тысяч тенге. Кроме того, он не просто делает жизнь человека легче, а экономит электроэнергию и человеческие силы. Я подсчитывал, сколько мы тратим электроэнергии, выходя из комнаты и забыв выключить свет. А когда он сам выключается, это очень удобно, - говорит Есет Сидешов.



Работает «Умный дом» на итальянской микроплате «Arduino» (аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики). В конце мая Есет Сидешов намерен начать работу над реализацией проекта для квартиры реального размера.



Фото предоставлено пресс-службой НИШ