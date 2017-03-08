Сейчас на сайте
2603
объявлений
  • продам Mercedes-Benz Sprinter 308 за 8 000 000 тенге
  • Профессиональная тонировка
  • продам Ветровики на Toyota Prado 150 за 10 000 тенге
  • продам Стойки передние Though Dog за 60 000 тенге
  • продам Фундаментные подушки за 5 000 тенге
  • продам Шелковые обои нового поколения за 25 200 тенге
  • продам Ворота для гаража за 50 000 тенге
 

 
Среда, 08 Марта
+8...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.16 KZT
  • €1 = 332.81 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 0

Школьник из Актау спроектировал «Умный дом»

Ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления из Актау Есет Сидешов спроектировал «Smart-house» («Умный дом»). Управлять «имуществом», по задумке школьника, можно при помощи гаджетов — телефона и планшета.

Есет Сидешов со своим проектом
«Умный дом», управлять которым можно с помощью телефона или планшета, Есет Сидешов спроектировал в кружке «Робототехника» вместе с его руководителем Бахытжаном Мухаммедом. По проекту, дистанционно в доме открываются двери. При входе во внутрь загорается свет, автоматически поднимаются и опускаются жалюзи на окнах. Но главным преимуществом, по словам Есета Сидешова, является то, что стоит такой дом всего 60 долларов.

- Специально для управления домом я создал программу на андроид-гаджеты. Работает она таким образом, что когда человек подходит к двери дома и нажимает кнопку «открыть», гаджет отправляет команду и сервомотор открывает дверь. Когда человек заходит в комнату, срабатывают датчики-сенсоры и включается свет. При помощи датчиков также автоматически закрываются и открываются двери, жалюзи. Также можно установить камеру и следить за домом, находясь на работе, - рассказал Есет Сидешов.

К макету дома школьник также добавил гараж, где автоматически открываются и закрываются двери. В будущем он планирует установить датчики на водопроводные краны, которые будут реагировать на тепло руки человека или движение.

Свой «Умный дом» Есет планирует представить на конкурсе научных проектов, который пройдет среди всех «НИШ» страны в конце марта в Шымкенте.

- Это недорогой и доступный проект, реализовать его можно легко, на одну комнату достаточно всего 20 тысяч тенге. Кроме того, он не просто делает жизнь человека легче, а экономит электроэнергию и человеческие силы. Я подсчитывал, сколько мы тратим электроэнергии, выходя из комнаты и забыв выключить свет. А когда он сам выключается, это очень удобно, - говорит Есет Сидешов.

Работает «Умный дом» на итальянской микроплате «Arduino» (аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики). В конце мая Есет Сидешов намерен начать работу над реализацией проекта для квартиры реального размера.

Фото предоставлено пресс-службой НИШ


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Крадун (Посетители) Сегодня, 14:22
Это уже давно придумано!!! lol Ну что за клоунада???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:20
Егер, 12-ші сынып оқушының ақылды үй жобасы расыменде қаржы жағынан тиімді болса, онда, халық бұл жобаны іліп алып кетеді ... bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Крадун
  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:52
может хватит плогиаторства - умнгый дом -помница весь СНГсебе перепланировку в квартирах делал и называл это евроремонтом** закрывая батареи наглухо гипсокартоном**
****************************
теперь вся европпа изобретает умные дома управляемые смартами -ребята с нашими поставщиками интернета - можно будет уписиться -пока дождёшся хорошей связи * не говорю уже о поставках воды и света -хотя польностью умный дом должен быть независим ни от каких подачек* и стихий
*********************************
ну а как игрушка то пойдёт 60 баксов для его родителей не деньги -но парню в эти годы лучше мотоциклы изобретать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ger-azot
  • 02kz
  • trump
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:32
Кто бы спроектировал умную местную власть и правительство?Вот это был-бы проэктом на все 100!!!А что касается умного дома...должна быть и умная страна, на крайняк хоть-бы один регион или область.Вот тогда и референдум не лишний... stena
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика