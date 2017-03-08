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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 11:35

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Женщины Актау составили портрет идеального мужчины

Тридцатилетний брюнет с карими глазами и пухлыми губами... Именно таким большинство жительниц Актау представляет себе идеального мужчину. По результатам народного голосования lada.kz составила образ того самого «желанного героя».

Иллюстративное фото
Итак, большинство женщин предпочитает мужчин среднего роста. Точная формулировка звучит как: «Чтобы я на каблуках была ниже его». Таким образом, слишком высокие и те, кого «легко спрятать под столом», остались не у дел и автоматически не подходят под категории «идеального» по мнению актауских женщин.

В почете оказались кареглазые мужчины с прямыми носами, пухлыми губами, маленькими и аккуратными ушами. Несмотря на то, что сейчас в тренде бороды, большинство актауских женщин все же придерживаются мнения, что идеальный мужчина должен быть гладко выбритым.

Возраст идеального мачо — от 26 до 35 лет. Актауские дамы убеждены, что мужчина-мечта не должен обладать шикарной шевелюрой или быть обладателем залысины. Оптимальный вариант — короткая стрижка. Волосы темного цвета. Одеваться идеальный мужчина должен в современную одежду и обязательно посещать спортивный зал.

Мы учли все пожелания милых дам и предоставляем портрет «ТОГО САМОГО»:

Женщины Актау составили портрет идеального мужчины


Или так:

Женщины Актау составили портрет идеального мужчины


Фото spletnik.ru

А теперь давайте попробуем разобрать нашего «Идеального кавалера» с точки зрения психологии.

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Комментарии ( 10 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:40
Нуууу...не знаю. Может быть для школьниц...
 
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  • trump
  • Швейк
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 13:09
23 февраля- повсюду пъяные мужики... 8 марта - опять повсюду пъяные мужики... beer2
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 13:05
Да ладно вам большинство сперва на твою авто сморят...а потом на внешность.. так что

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • trump
 Димон (Посетители) Сегодня, 13:00
Я думал какая-то компьютерная модель будет prostite burumburum,а это фотки чьи-то !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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  • Сергей Владимиров
  • auga
  • Швейк
  • Крадун
 trump (Посетители) Сегодня, 12:30
По-ходу, вот он, пухлогубый кумир женщин-
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • trump
  • Сергей Владимиров
  • auga
  • Ну Ну
  • LESYA
 Крадун (Посетители) Сегодня, 12:26
Короче пухлогубые в тренде!!! lol

С точки зрения психологии вообще не стоит читать!Разве цвет глаз может или губы определять сущность человека или рост???Каждый человек отдельная история!
 
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  • Крадун
  • Швейк
  • Сергей Владимиров
  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 12:18
Я тихо сижу под журнальным столиком.. cry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • trump
  • Сергей Владимиров
  • LESYA
  • Критик SS
 бася (Посетители) Сегодня, 12:16
теперь надо к 7 мая опрос запустить, кого жаждут мужчины видеть с собой рядом..
dada
 
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  • Сергей Владимиров
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  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:06
Идеальный мужчина: 8 марта купим много цветов и много водки. И пусть все женщины будут красивыми! (с) lol
 
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 Бусинка (Посетители) Сегодня, 12:03
и главное холостой )))))
 
 

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