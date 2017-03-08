Женщины Актау составили портрет идеального мужчины

Высокого мужчину природа априори наделила лидерскими качествами, которые позволят ему построить удачную и обеспеченную жизнь.



Очень подфартило и невысоким мужчинам, как в нашем случае: они обладают самой выраженной сексуальной мощью и, как следствие, активной жизненной позицией, общительностью, контактностью, умом и хитростью. Мужская составляющая усиливается, если у мужчины узкий таз и не очень длинные, но пропорциональные туловищу ноги, с хорошо выраженной ступней.



Маленькие мужчины, как мы знаем по примеру истории, чаще всего обладают комплексом Наполеона. И если тот, кто дал имя этому определению, несмотря на рост, завоевал пол-Европы, то в наше время редко кто из тех, кто не перешагнул планку в 160 см, добивается выдающихся результатов. Комплексы сжирают маленьких мужчин, это видно по их острому, злому, пронизывающему взгляду. Но бывают и исключения — редко, но все же.



Отсутствие растительности на лице - не всегда хорошо, предупреждают ученые. Если у мужчины плохо растет борода - это означает, что в его организме мало тестостерона, что плохо сказывается на характере - обычно такие экземпляры мстительны и трусливы.



Мужчина с карими глазами чаще всего стремится сделать карьеру и способен ради этого на все: зарабатывает себе репутацию ответственного работника, даже трудоголика.



Довольно редко они способны становиться начальниками и руководителями фирм, но на месте подчиненного достигают больших результатов и финансовых успехов. Но при этом домашними делами такие мужчины абсолютно не занимаются.



Кареглазые мужчины быстро влюбляются, но затем также стремительно остывают к объекту бывшей страсти. Не способны прощать измен, не являются при этом верными для своих партнерш.



Еще одним поводом для ссор со своими спутницами являются их отношения с матерью, с которыми у кареглазых мужчин сохраняются поистине замечательные и открытые отношения на протяжении всей жизни.



Мужчина с прямым носом является очень прямолинейным, он прекрасно образован, имеет превосходное воспитание. Такие мужчины чаще всего являются любителями прекрасного, они – эстеты, которые понимают и ценят искусство. Но, к сожалению, личная жизнь их довольно часто не складывается. Они большие любители сначала создать «любовный треугольник», а потом начинать искать выход из сложившейся ситуации.



Пухлые губы — знак оптимиста, признак повышенной чувствительности и добродушия. Этот человек хорошо владеет своими чувствами и эмоциями, его трудно вывести из себя. Может дать достойный отпор обидчику, при этом сохраняя спокойствие. Эта натура впечатлительна и оптимистична. Друзья часто обращаются к нему в минуты тревоги в поисках поддержки и помощи. Такой человек-оптимист любит общение и быстро приобретает друзей.



Итак, большинство женщин предпочитает мужчин среднего роста. Точная формулировка звучит как: «Чтобы я на каблуках была ниже его». Таким образом, слишком высокие и те, кого «легко спрятать под столом», остались не у дел и автоматически не подходят под категории «идеального» по мнению актауских женщин.В почете оказались кареглазые мужчины с прямыми носами, пухлыми губами, маленькими и аккуратными ушами. Несмотря на то, что сейчас в тренде бороды, большинство актауских женщин все же придерживаются мнения, что идеальный мужчина должен быть гладко выбритым.Возраст идеального мачо — от 26 до 35 лет. Актауские дамы убеждены, что мужчина-мечта не должен обладать шикарной шевелюрой или быть обладателем залысины. Оптимальный вариант — короткая стрижка. Волосы темного цвета. Одеваться идеальный мужчина должен в современную одежду и обязательно посещать спортивный зал.Мы учли все пожелания милых дам и предоставляем портрет «ТОГО САМОГО»:Или так:Фото spletnik.ru