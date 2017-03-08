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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

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Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев

В ДВД Мангистауской области с Международным женским днём поздравили вдов работников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, женщин-ветеранов ведомства и сотрудниц департамента внутренних дел.

фото предоставлено ДВД Мангистауской области
В зале ДВД Мангистауской области собрались женщины, чьи мужья погибли при исполнении служебных обязанностей, а также представительницы прекрасного пола, служащие и служившие в правоохранительных органах.

- Так приятно, что каждый год про нас не забывают. Это внимание дорогого стоит, - делится впечатлениями одна из приглашённых.

Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев


Кайрат Дальбеков, руководитель ДВД Мангистауской области, пожелал женщинам здоровья и благополучия, вручил подарки.

- Поздравляю с международным женским днём всех женщин. Невозможно найти столько слов, чтобы обозначить все прекрасное, связанное с женщинами. Мы воспеваем вашу красоту и боготворим вашу материнскую любовь. Как отметил Глава государства, о степени развития страны можно судить по отношению общества к женщине. От имени всех мужчин департамента выражаю благодарность всем сотрудницам и ветеранам правоохранительных органов, - завершил речь Кайрат Дальбеков.

Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев


Грамотой министерства внутренних дел РК были награждены Гульназ Конарбаева, старший инспектор по особым поручениям отделения по контролю за охранной деятельностью ДВД Мангистау, и Орынкул Байбозова, инспектор информационно-аналитической группы отдела внутренних дел Мангистауского района ДВД Мангистау.

Нагрудными знаками наградили Эльмиру Алпысбаеву, старшего инженера управления технического обслуживания ДВД Мангистау, и Айгуль Кабакбаеву, инспектора отделения административной полиции отдела внутренних дел Бейнеуского района ДВД Мангистау.


Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев

Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев

Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев
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Комментарии ( 1 )

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 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:20
Безмолвный горький опыт вдов,
Безжалостно иголкой льда по сердцу водит.
Весьма непросто перейти этот порог,
И, кажется, что счастье вдаль уходит.

Пускай же хватит слез прожить кошмар,
И нервов опустить пороги.
Пусть жизнь скорей загладит борозды у ран,
И сердца боль, курок не сводит.
с 8 Марта !
 
 

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