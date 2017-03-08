Полицейские Актау поздравили с 8 Марта вдов погибших сослуживцев

В зале ДВД Мангистауской области собрались женщины, чьи мужья погибли при исполнении служебных обязанностей, а также представительницы прекрасного пола, служащие и служившие в правоохранительных органах.- Так приятно, что каждый год про нас не забывают. Это внимание дорогого стоит, - делится впечатлениями одна из приглашённых.Кайрат Дальбеков, руководитель ДВД Мангистауской области, пожелал женщинам здоровья и благополучия, вручил подарки.- Поздравляю с международным женским днём всех женщин. Невозможно найти столько слов, чтобы обозначить все прекрасное, связанное с женщинами. Мы воспеваем вашу красоту и боготворим вашу материнскую любовь. Как отметил Глава государства, о степени развития страны можно судить по отношению общества к женщине. От имени всех мужчин департамента выражаю благодарность всем сотрудницам и ветеранам правоохранительных органов, - завершил речь Кайрат Дальбеков.Грамотой министерства внутренних дел РК были награждены Гульназ Конарбаева, старший инспектор по особым поручениям отделения по контролю за охранной деятельностью ДВД Мангистау, и Орынкул Байбозова, инспектор информационно-аналитической группы отдела внутренних дел Мангистауского района ДВД Мангистау.Нагрудными знаками наградили Эльмиру Алпысбаеву, старшего инженера управления технического обслуживания ДВД Мангистау, и Айгуль Кабакбаеву, инспектора отделения административной полиции отдела внутренних дел Бейнеуского района ДВД Мангистау.