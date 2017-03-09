С начала года в Актау принято два решения по лишению и ограничению родительских прав

- Туда же были помещены двое детей, мать которых приговорили к тюремному заключению. Недавно их забрал родной отец, проживающий в другом городе. Сейчас также суд рассматривает материалы по ограничению прав отца, проживающего в Кызылорде и установлению опеки над девочкой, мать которой погибла в дорожно-транспортом происшествии осенью прошлого года. До вынесения решения суда девочка проживает в Актау в доме бабушки со стороны матери, - прокомментировала Тоты Кульметенова.

Женщина, ведущая асоциальный образ жизни, была лишена родительских прав после пьяной драки с мужем. Ее дочь, девочка-подросток до решения суда находится в центре адаптации несовершеннолетних.В 2016 году комиссия по делам и защите прав несовершеннолетних при акимате Актау рассмотрела 31 материал.За уклонение от выполнения родительских обязанностей к административной ответственности были привлечены 12 родителей. Зарегистрирован один факт возвращения несовершеннолетнего в семью - мать после отбывания наказания забрала ребенка домой.Сотрудники отдела опеки проводят работу по восстановлению документов детей.В 22 микрорайоне Актау при дворовом обходе была выявлена семья, в которой у четверых детей изначально не было документов. Соответственно, дети не ходили в школу. Всем четверым подготовлены документы. Двое из них (школьного возраста) начали ходить в общеобразовательное учебное заведение.Гражданка России, проживавшая в Актау с истекшим сроком регистрации, родила троих детей в Актау — в 1997, 1999 и 2002 годах. Поскольку она не имела постоянного места жительства и регистрации, оформить свидетельства о рождении детей она не смогла. Работа в отношении этой семьи проводится сотрудниками отдела опеки и миграционной полиции.В 4 микрорайоне у женщины, умершей от передозировки наркотиками, остался ребенок 2004 года рождения. Выяснилось, что у ребенка нет никаких документов, подтверждающих его личность. Сотрудники отдела опеки восстановили свидетельство о рождении и оформили опекунство над несовершеннолетним мальчиком на родную тетю по линии матери.Двое школьников, не посещавших учебное заведение, направлены в специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением.