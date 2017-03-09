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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:48

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АО «Пассажирские перевозки»: Поезд Мангистау - Актобе задержится в пути из-за схода вагонов в Актюбинской области

Сегодня, 9 марта, несколько пассажирских поездов, в том числе и следующий из Мангистау в Актобе, задержатся в пути из-за схода вагонов в Актюбинской области, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки». В справочной службе железнодорожного вокзала Мангистау отметили, что состав отправился в Актобе по расписанию.

Фото из архива "Лады"
Три пассажирских поезда задерживаются в пути из-за схода вагонов в Актюбинской области, говорится в сообщении ведомства.

- Сегодня в 9:43 на перегоне Карауылкельды, разъезд 142 Актюбинского отделения дороги, при следовании грузового поезда №2201 произошел сход вагонов. Предварительная причина - излом боковой рамы в вагоне № 52629003. Жертв и пострадавших нет. В результате задерживаются пассажирские поезда сообщением Мангистау - Актобе, Атырау - Алматы и Астана - Атырау, - сообщили в пресс-службе компании.

В справочной службе железнодорожного вокзала Мангистау заявили, что сегодня, 9 марта, поезд Мангистау - Актобе в соответствии с расписанием отправился в путь в 13:07. Насколько задержится прибытие состава в пункт назначения - в справочной ответить не смогли.


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