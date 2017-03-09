АО «Пассажирские перевозки»: Поезд Мангистау - Актобе задержится в пути из-за схода вагонов в Актюбинской области

Фото из архива "Лады"

Три пассажирских поезда задерживаются в пути из-за схода вагонов в Актюбинской области, говорится в сообщении ведомства.



- Сегодня в 9:43 на перегоне Карауылкельды, разъезд 142 Актюбинского отделения дороги, при следовании грузового поезда №2201 произошел сход вагонов. Предварительная причина - излом боковой рамы в вагоне № 52629003. Жертв и пострадавших нет. В результате задерживаются пассажирские поезда сообщением Мангистау - Актобе, Атырау - Алматы и Астана - Атырау, - сообщили в пресс-службе компании.



В справочной службе железнодорожного вокзала Мангистау заявили, что сегодня, 9 марта, поезд Мангистау - Актобе в соответствии с расписанием отправился в путь в 13:07. Насколько задержится прибытие состава в пункт назначения - в справочной ответить не смогли.